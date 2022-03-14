Büyükşehirden yeni açılan işletmelere tanıtım desteği - Son Dakika
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Büyükşehirden yeni açılan işletmelere tanıtım desteği

14.03.2022 10:13
Büyükşehirden yeni açılan işletmelere tanıtım desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yeni açılan işletmeleri resmi internet sitesinde yayımlayarak tanıtım desteği veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yeni açılan işletmeleri resmi internet sitesinde yayımlayarak tanıtım desteği veriyor. Denizli esnafının önünü açmaya ve zor günlerinde yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Esnafımızın her zaman yanındayız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi eşine az rastlanır bir projeyle kent genelinde yeni işletmeye açılan esnafa tanıtım desteği vermeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hayata geçen proje ile kent genelinde yeni açılan işletmeler ilçe belediye başkanlıkları aracılığı ile kayıt altına alınıyor. Daha sonra söz konu su işletmelerin adı, faaliyet alanları ve açık adresleri Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresine giriliyor. Ana sayfada bulunan "Yeni Faaliyete Geçen Firma ve İşletmeler" linkiyle girilen bölümde Denizli'nin 19 ilçesinde yeni açılan işletmeler görülürken, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın hayırlı olsun mesajı da yer alıyor. Listenin yeni işletmeler açıldıkça arttığı ifade edilirken, söz konusu firmaların tanıtımının 1 ay boyunca sayfada kalacağı belirtildi.

Başkan Zolan'dan işletmelere hayırlı olsun mesajı

Tanıtım sayfasında, "Yeni açılan işletmelerimize hayırlı işler, bol kazançlar dilerim" mesajını yayımlayan Başkan Zolan, projenin hayırlı olmasını diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri ilk günden beri iş dünyasının, esnafın ve tüm vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Ahilik kültürünün sağlam temellerinden gelen Denizli esnafımız ve tüm ticaret erbabımızın önünü açmaya ve zor günlerinde yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde nakit hibe, içme suyu ve atık su ücretlerinde indirim, kira, sağlık kiti, dezenfeksiyon gibi birçok projemizle destek olduğumuz esnafımız için tanıtım çalışmamızı da hayata geçirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Osman Zolan, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden yeni açılan işletmelere tanıtım desteği - Son Dakika


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