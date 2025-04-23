BYD SEALION 7 EuroNCAP\'tan 5 Yıldız Aldı

BYD'nin sportif SUV modeli SEALION 7, EuroNCAP tarafından yapılan güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak en yüksek güvenlik derecesiyle ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD'nin "e-Platform 3.0" üzerine inşa edilen SEALION 7 modeli, Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (EuroNCAP) kapsamındaki kapsamlı güvenlik testlerinden geçti.

Yetişkin yolcu koruması, çocuk yolcu koruması, güvenlik asistanları ve yayalar gibi dört ana kategoride değerlendirilen model, tüm başlıklarda yüksek puanlar aldı.

EuroNCAP'in test sonuçlarına göre BYD SEALION 7, yetişkin yolcu korumasında yüzde 87, çocuk yolcu korumasında yüzde 93, güvenlik asistanlarında yüzde 79 ve diğer yol kullanıcılarına karşı da yüzde 76'lık oranla dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Çocuk yolcu güvenliğinde rekor seviye

SEALION 7, çocuk yolcu koruması alanında yüzde 93'lük puanla tam elektrikli SUV kategorisinde son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Testlerde kullanılan 10 yaş ve 6 yaşındaki çocukları temsil eden maketlerin tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandı.

Araçta yer alan Çocuk Varlık Tespiti Sistemi (CDP), çocuk ya da bebek unutulması durumunda uyarı vererek güvenlik standartlarını yükseltiyor.

BYD SEALION 7'nin güvenlik performansında, markanın kendi geliştirdiği teknolojiler belirleyici rol oynadı. Bu teknolojiler arasında, seri üretim "8'i 1 arada entegre elektrik güç ünitesi", BYD'nin kendi geliştirdiği yüksek güvenlikli "Blade Batarya" teknolojisi ve bataryayla gövde arasındaki bütünlüğü sağlayan "CTB (Cell-to-Body)" mimarisi yer alıyor.

CTB teknolojisi sayesinde, yüksek gövde dayanıklılığına ulaşan "BYD SEALION 7", yalnızca güvenli değil, aynı zamanda üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. BYD SEALION 7'nin 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.