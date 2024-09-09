Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Cevizi Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Cevizi Hasadı Başladı

Kahramanmaraş\'ta Çağlayancerit Cevizi Hasadı Başladı

KAHRAMANMARAŞ'ın AB tescilli ürünü olan ve bölgede 'Yeşil altın' olarak adlandırılan Çağlayancerit cevizinin hasadı başladı. Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, bu yıl 12 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

09.09.2024 09:40
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KAHRAMANMARAŞ'ın AB tescilli ürünü olan ve bölgede 'Yeşil altın' olarak adlandırılan Çağlayancerit cevizinin hasadı başladı. Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, bu yıl 12 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

İnce kabuğu, tadı, aroması ve yapısıyla kendisini diğer cevizlerden farklı kılan ve bu özellikleri nedeniyle 2013'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, 2023'te de AB tarafından tescillenen Çağlayancerit cevizinin hasadına başlandı. İlçe ekonomisine katkı sağlaması nedeniyle bölgede 'Yeşil altın' olarak adlandırılan ceviz, uzun değnekler yardımıyla dallarından silkelenip düşürülerek toplanıyor. Toplanan cevizler daha sonra ilçedeki işleme ve paketleme tesisine götürülüp, kabuğundan ayrılıp paketlenerek tüketiciye teslim ediliyor.

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, bu yıl rekoltenin beklentilerin de üzerinde olduğunu ve üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Hasadı yapılan cevizlerin ihraç edildiğini de belirten Çedene, şunları söyledi:

"İlçede 30 bin dekar kayıtlı alanımız var ve toplamda 12 bin ton rekolte bekliyoruz. Her geçen yıl genç fidanlarımızın yetişmesinden dolayı üretimimiz artıyor. Cevizlerimiz yurt içinin yanı sıra yurt dışında birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Geçmişte ilçe halkımız farklı bölgelere tarım işçisi olarak gidiyordu. Ama son yıllarda üretim ve hasat artışı ile birlikte vatandaşlarımız burada kalıp, kendi ürününü topluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da rekolte çiftçilerimizin yüzünü güldürdü."

Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Kooperatifi Başkanı Mehmet Kekil ise hasadın 1,5 ay süreceğini ve bu sürede kendilerine teslim edilen cevizleri işleyeceklerini belirterek, "Çiftçimiz bahçesinden cevizi toplayıp tesisimize getiriyor. Yeşil kabuğunu soyuyoruz, kurutuyoruz, kalibre yapıp paketleyip çiftçimize teslim ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Cevizi Hasadı Başladı - Son Dakika

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