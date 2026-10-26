Çakal, 49 enstitülü TAGEM'in gen kaynaklarını geliştirerek koruduğunu belirtti - Son Dakika
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Çakal, 49 enstitülü TAGEM'in gen kaynaklarını geliştirerek koruduğunu belirtti

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Çakal, 49 enstitülü TAGEM\'in gen kaynaklarını geliştirerek koruduğunu belirtti
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Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, gen kaynaklarının gıda güvenliği için temel olduğunu söyledi. Çakal, TAGEM'in 49 araştırma enstitüsüyle bu kaynakları koruyup geliştirdiğini, dünyada gıda arzının yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini belirtti.

Tarımsal üretimin devamlılığı ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından stratejik öneme sahip genetik kaynakların korunması, Türkiye'nin sürdürülebilir tarım hedeflerinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal, 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu dolayısıyla geldiği Tekirdağ'da AA muhabirine, Türkiye'nin genetik çeşitliliğinin sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Genetik kaynakların korunmasının tarımsal üretimin devamlılığı açısından temel unsur olduğunu vurgulayan Çakal, bu kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Çakal, "Gen kaynağı olmazsa herhangi bir ürün üretme imkanınız yok. Dolayısıyla sürdürülebilir bir tarım yapabilmek için mevcut gen kaynaklarınızı korumanız lazım." dedi.

"Dünyada en önemli sorunlardan biri gıda krizi"

Türkiye'nin sahip olduğu zenginliğin yalnızca bitkilerle sınırlı olmadığını belirten Çakal, hayvan ve su ürünleri genetik kaynaklarının da korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çakal, dünyanın en önemli sorunlarından birinin gıda krizi olduğunu belirterek, "Dünyada en önemli sorunlardan biri gıda krizi. Gıdayla ilgili sorunlar var. Dünyada 4,5 milyar ton gıda arzı var. Bunun yaklaşık üçte biri insan midesine gitmeden çöp oluyor. Diğer kısmı, 10 milyar insana yetebilecek düzeyde bir gıdanın üretildiğini görüyoruz. Bununla beraber bir tarafta açlar, bir tarafta obezler, bir tarafta israfın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim için araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemine değinen Çakal, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gıda geleceği için özellikle gıda arzı noktasında artan nüfus, azalan tarım alanları içerisinde AR-GE'ye çok önem vermeleri gerektiğini, AR-GE'ye önem veren toplumların, ülkelerin geliştiklerini, AR-GE'ye önem vermeyen ülkelerin geri kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla TAGEM çok önemli bir görev üstlenmiştir."

Çakal, TAGEM'in 49 araştırma enstitüsüyle bu kaynakların yalnızca korunmadığını, aynı zamanda araştırma ve ıslah çalışmalarıyla geliştirilerek insanlığın kullanımına sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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