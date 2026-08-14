Çakarer: Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı - Son Dakika
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Çakarer: Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı

Çakarer: Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı
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Çakarer, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin artırılmasını ve muhtemel faiz indirimlerini değerlendirdi.

BULLS Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e yükseltmesini değerlendirdi. Çakarer, "Banka sıkı para politikasını koruyacağı ancak ilave sıkılaşma ihtiyacının azaldığı yönünde bir mesaj verdi. Yılın son çeyreğinde faiz indirimi gündeme gelebilir" dedi.

Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer, "Merkez Bankası 2 puanlık artışla tahminini yüzde 28'e çıkardı. Buna rağmen önümüzdeki yıla ilişkin hedeflerde değişikliğe gitmedi. 2027 yılı için yüzde 15'lik hedefin korunması dezenflasyon sürecine ilişkin beklentilerin sürdüğünü gösteriyor" diye konuştu.

'EK İLAVE SIKILAŞMA SİNYALİ VERMEDİ'

Çakarer, "Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları para politikasında mevcut sıkılığın korunacağı ancak daha sert adımların gündemde olmadığı şeklinde okunabilir. Sonuç olarak sıkı para politikası devam edecek ancak ilave bir sıkılaşma ihtiyacı görülmüyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde faiz indirimi sinyallerinin gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Özellikle eylül ayı enflasyonunu kritik olacaktır" dedi.

Çakarer, "Eylül ayında eğitim harcamaları ve mevsimsel etkiler nedeniyle enflasyon yakından izlenecektir. Eğer eylül verisinde ciddi bir bozulma görülmezse, ekim ayı itibarıyla faiz indirimi beklentileri konuşulmaya başlanabilir" diye konuştu.

'YIL SONUNDA POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 36 SEVİYESİNE İNEBİLİR'

Faiz indirimi sürecinin başlaması halinde bunun kademeli olacağını ifade eden Çakarer, ilk aşamada sınırlı bir indirimin tercih edilebileceğini söyledi.

Çakarer açıklamalarına şöyle devam etti:

"Merkez Bankası'nın çok hızlı hareket edeceğini düşünmüyorum. 100 ila 150 baz puanlık adımlarla ilerleyebilir. Yıl sonuna doğru politika faizinin yüzde 36 seviyelerine gerilemesi mümkün görünüyor. Böyle bir adım atılması piyasalara hem para politikasındaki normalleşme sürecinin başladığı hem de 2027 hedeflerine yönelik güvenin korunduğu mesajını verecektir."

Çakarer, "TCMB'nin enflasyon tahminindeki yukarı yönlü revizyonda gıda fiyatları önemli rol oynuyor. Para politikasının tek başına gıda kaynaklı sorunları çözmesi mümkün değil. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir arz kaynaklı sorunlardan besleniyor. Merkez Bankası talep tarafını yönetebiliyor ancak arz kaynaklı enflasyona müdahale etmesi mümkün değil. Bu noktada sadece para politikası yeterli olmuyor" dedi.

Tarım ve üretim tarafında yapısal adımların hızlandırılması gerektiğini anlatan Çakarer, "Enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin tüm kurumlarının koordineli hareket etmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Çakarer, "Merkez Bankası göreve geldiği dönemde üç haneli seviyelere yaklaşan enflasyon bugün yüzde 30'lu seviyelere geriledi. Bundan sonrası sadece faiz politikasıyla yönetilebilecek bir süreç değil. Maliye politikalarının ve arz tarafını güçlendirecek reformların devreye girmesi gerekiyor. Gıda ve konut gibi kalemlerde kalıcı iyileşme sağlanması enflasyon görünümü açısından kritik önem taşıyor" diye konuştu.

Piyasalarda yılın son bölümünde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde Borsa İstanbul'a da olumlu yansımalar görülebileceğini belirten Çakarer, "Piyasa faiz indirimi sinyalini aldığı anda bunu fiyatlamaya başlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çakarer: Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı - Son Dakika

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