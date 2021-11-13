Çalık Enerji'nin yeni projesiyle okullar kendi enerjisini üretecek

Çalık Enerji'nin Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında "Enerjik Okullar Sosyal Sorumluluk Projesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kurulan güneş panelleri sayesinde, hem okullar ihtiyacı olan enerjiyi kendileri üretecek hem de öğrenciler yenilenebilir enerjiyle tanışacak.

Uzun soluklu olması planlanan projenin ilk ayağı, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Amasya'da başlatıldı.

Fizibilite çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren proje kapsamında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki şartları uygun bulunan Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesine kurulan 12 kilovat kapasiteli güneş enerji panelleri sayesinde okul kullanacağı enerjinin büyük kısmını kendisi üretecek. Projenin bir hedefi de öğrencilerin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki farkındalığını artırmak olacak.

Proje ortaklarından Mitsubishi Corporation ise okulda Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Atölyesi kurdu. Öğrenciler burada tesisat ve iklimlendirme konusunda son teknoloji eğitim setleri ve simülatörlerle eğitim alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal, şunları kaydetti:

"Öyle bir okul hayal ettik ki kendi enerjisini üreterek finansal sürdürülebilirliğini sağlayabilsin, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak iklim değişikliğiyle mücadele etsin, çevresel sürdürülebilirliğe katkısı olsun ve öğrencilerine sürdürülebilirliğin önemini somut olarak gösterip gerekli farkındalığı yaratabilsin. Çalışanlarımızla birlikte ülkemizde ve farklı coğrafyalarda tüm enerjimizle daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları sosyal sorumluluk alanlarına da taşımaktan mutluyuz."

Mitsubishi Corporation Türkiye Genel Müdürü Kazuo Inada da "Bu projeyle amacımız genç neslin eğitimine, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesine ve kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Mitsubishi Corporation olarak genç nesli desteklemeye her zaman hazırız. Sosyal sorumluluk projelerimiz, devam eden ve gelecekteki işlerimizle Türkiye'ye ve Türk toplumuna katkılarımızı artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.