Çalışan Bağlılığı Düşüyor: Wellbees Çözüm Arıyor

Ekonomi

Dünya genelinde çalışan bağlılığının yüzde 23'e kadar düştüğü, bunun küresel ekonomiye maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaştığı ve şirketlerin bu sorunu aşmak için çözüm yolları aradığı günümüzde, kurumsal esenlik çözümü Wellbees, İK profesyonellerine yönelik olarak ilham verici bir etkinlik düzenledi.

Ekonomik koşullar, toplumsal olaylar, doğal afetler ve yaşanılan bireysel güçlükler, tükenmişlik yaşayan çalışan sayısını giderek artırırken bu durum iş yerlerinde verimlilik, kalite ve buna bağlı olarak ekonomik kayıplara da neden oluyor. ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana'nın 2023 yılında yaptığı araştırmaya göre tükenmişlik yaşayan çalışanlarının yarısının verimlilikleri ve iş kaliteleri yüzde 50'den fazla düşüyor. Bununla birlikte Gallup'un geçen yıl yaptığı araştırma da dünya genelinde yüzde 23'e kadar düşen çalışan bağlılığının küresel ekonomiye maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor. Çalışanların yaşadığı zorluklar ile şirketin sürdürülebilirliği arasında bir denge kurmak durumunda kalan İK profesyonelleri ise iş dünyasının bu dönüşüm sürecinde çıkış yolları arıyor. Kurumsal esenlik çözümü Wellbees, İK profesyonellerinin gündemindeki konuların ele alındığı LOOP Summit'i (LOOP Zirvesi), bu yıl 'Çık Dışarıya Oynayalım' temasıyla düzenledi.

"Şirketlerin duygusal yüklerini İK profesyonelleri taşıyor"

Wellbees CEO'su Melis Abacıoğlu, bu yılki temanın çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: "Son dönemde dünya genelinde yaşanılan zorluklar hem şirketler hem de çalışanları olumsuz etkiliyor. İsteksizlik, iletişimsizlik, aidiyet hissinin kaybolması gibi bir şirkette oluşan duygusal yükleri taşıyanlar ise İK profesyonelleri oluyor. Biz de 100'ü aşkın ülkede 250 binin üzerinde çalışana hizmet sunan bir şirket olarak İK profesyonellerinin yaşadığı zorlukları yakından biliyor ve birlikte çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl çözümü, yaşamayı öğrenmeye başladığımız oyunlarda aradık. Çünkü iş dünyasında da oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Önemli olan bu kuralları insan odaklı bir yaklaşımla şekillendirebilmek. Bunun için de gerek Dubai ve İstanbul'daki fiziki etkinliklerimizde gerekse çevrim içi buluşmamızda kabuklarımızı kırarak oyun oynadık. Özellikle Z kuşağı ile birlikte oyunlaştırmanın giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasına yeni bir soluk getirirken İK profesyonellerinin çalışan deneyimini iyileştirmelerine de katkı sağlamayı hedefledik" dedi. - İSTANBUL