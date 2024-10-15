Çalışan Bağlılığı Düşüyor: Wellbees Çözüm Arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çalışan Bağlılığı Düşüyor: Wellbees Çözüm Arıyor

Çalışan Bağlılığı Düşüyor: Wellbees Çözüm Arıyor

Wellbees, çalışan bağlılığının düşmesiyle mücadele eden İK profesyonellerine yönelik etkinlik düzenledi.

15.10.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde çalışan bağlılığının yüzde 23'e kadar düştüğü, bunun küresel ekonomiye maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaştığı ve şirketlerin bu sorunu aşmak için çözüm yolları aradığı günümüzde, kurumsal esenlik çözümü Wellbees, İK profesyonellerine yönelik olarak ilham verici bir etkinlik düzenledi.

Ekonomik koşullar, toplumsal olaylar, doğal afetler ve yaşanılan bireysel güçlükler, tükenmişlik yaşayan çalışan sayısını giderek artırırken bu durum iş yerlerinde verimlilik, kalite ve buna bağlı olarak ekonomik kayıplara da neden oluyor. ABD merkezli iş yönetimi platformu Asana'nın 2023 yılında yaptığı araştırmaya göre tükenmişlik yaşayan çalışanlarının yarısının verimlilikleri ve iş kaliteleri yüzde 50'den fazla düşüyor. Bununla birlikte Gallup'un geçen yıl yaptığı araştırma da dünya genelinde yüzde 23'e kadar düşen çalışan bağlılığının küresel ekonomiye maliyetinin 8,8 trilyon dolara ulaştığını gösteriyor. Çalışanların yaşadığı zorluklar ile şirketin sürdürülebilirliği arasında bir denge kurmak durumunda kalan İK profesyonelleri ise iş dünyasının bu dönüşüm sürecinde çıkış yolları arıyor. Kurumsal esenlik çözümü Wellbees, İK profesyonellerinin gündemindeki konuların ele alındığı LOOP Summit'i (LOOP Zirvesi), bu yıl 'Çık Dışarıya Oynayalım' temasıyla düzenledi.

"Şirketlerin duygusal yüklerini İK profesyonelleri taşıyor"

Wellbees CEO'su Melis Abacıoğlu, bu yılki temanın çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: "Son dönemde dünya genelinde yaşanılan zorluklar hem şirketler hem de çalışanları olumsuz etkiliyor. İsteksizlik, iletişimsizlik, aidiyet hissinin kaybolması gibi bir şirkette oluşan duygusal yükleri taşıyanlar ise İK profesyonelleri oluyor. Biz de 100'ü aşkın ülkede 250 binin üzerinde çalışana hizmet sunan bir şirket olarak İK profesyonellerinin yaşadığı zorlukları yakından biliyor ve birlikte çözüm üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl çözümü, yaşamayı öğrenmeye başladığımız oyunlarda aradık. Çünkü iş dünyasında da oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Önemli olan bu kuralları insan odaklı bir yaklaşımla şekillendirebilmek. Bunun için de gerek Dubai ve İstanbul'daki fiziki etkinliklerimizde gerekse çevrim içi buluşmamızda kabuklarımızı kırarak oyun oynadık. Özellikle Z kuşağı ile birlikte oyunlaştırmanın giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasına yeni bir soluk getirirken İK profesyonellerinin çalışan deneyimini iyileştirmelerine de katkı sağlamayı hedefledik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışan Bağlılığı Düşüyor: Wellbees Çözüm Arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
11:02 Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti Millilerin zaferi maç içinde terbiyesizlik yapan İzlandalı taraftarları suspus etti
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
16:22 Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex’i tarihten silecek Fenerbahçelilerin eleştirdiği Dzeko, Alex'i tarihten silecek
16:16 Merkez Bankası yetkilisinden “sıkı duruşa devam“ açıklaması Merkez Bankası yetkilisinden "sıkı duruşa devam" açıklaması
16:08 Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut’un son hali sevenlerini kahretti Bir dönemin sevilen ismi Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretti
16:05 Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:56 Fernando Muslera’nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 12:15:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışan Bağlılığı Düşüyor: Wellbees Çözüm Arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.