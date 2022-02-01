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Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı - Son Dakika

Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı

01.02.2022 15:45

Trendyol'un ardından Yurtiçi Kargo çalışanları da aldığı zammı yetersiz bulup kontak kapattı. Kendilerine yüzde 17 zam yapıldığını belirten çalışanlar, zammın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Zam kriziyle ilgili Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada, yüzde 17'lik zam yapıldığı algısının gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Son yapılan zam ile tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır" denildi. Bu açıklama zam bekleyen çalışanlar tarafından yalanlandı.

Trendyol'da kendine çalışan kuryeler, ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zam sonrası ülke genelinde kontak kapatmış eyleme başlamışlardı. Şirketle yapılan görüşmeler sonucunda Trendyol çalışanlarının zammı yüzde 39'a yükseltilmişti. Trendyol'un ardından Yurtiçi Kargo çalışanları da kazan kaldırdı. Yüzde 17'lik zammın yetersiz olduğunu belirten işçiler, yüzde 40 zam istedi. Yurtiçi Kargo'dan yapılan yazılı açıklamada, "Son yapılan zam ile tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır" denildi.

Halen Yurtiçi Kargo Genel Merkezi önünde bekleyen çalışanlar ise, şirketin kendilerine yaptıkları ödemeleri telefonlarından paylaşarak Yurtiçi Kargo'nun yaptığı "asgari ücretin 4 katı" açıklamasının gerçek dışı olduğunu ileri sürdüler. 2021 yılının mayıs ayında 15 kuruşluk zam aldıklarını, 2021'in aralık ayında yüzde 25 zam aldıklarını ancak bunun geçen senenin zammı olduğunu söyleyen çalışanlar; 2022'de ise herhangi bir zam almadıklarını açıkladılar.

"AYLIK KAZANÇLARI ASGARİ ÜCRETİN 4 KATINA KADAR ÇIKIYOR"

2022 yılında verilmesi gereken zammın erkene çekildiğinin vurgulandığı yazılı açıklamada, "Artan akaryakıt maliyetlerinden dolayı, Yurtiçi Kargo çatısı altında kargo dağıtım faaliyetinde yer alan, sözleşmeli statüde çalışan tedarikçilerimize 2022 yılında verilmesi gereken zam erkene çekilmiş, 1 Aralık 2021 tarihinde ortalamada yüzde 25 zam verilmiştir. 2022 yılı başında artan maliyetler tekrar gözden geçirilmiş ve 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle ortalamada yüzde 21 daha ek zam verilmiştir. Son yapılan zam ile birlikte tedarikçilerimize yapılan yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır. Dolayısıyla sözleşmeli statüde kargo dağıtım faaliyetinde yer alan araçların aylık kazançları performanslarına göre asgari ücretin 2,5 ve 4 katı arasında değişmektedir" ifadelerine yer verildi.

"OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN ALGI GERÇEKDIŞIDIR"

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Birkaç tedarikçi tarafından '2022 yılında yüzde 17 zam yapıldı' şeklinde oluşturulmaya çalışılan algı, tamamen gerçekdışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Tedarikçilerimizin dışında tüm saha çalışanlarını, yan haklar hariç her zaman asgari ücretin üzerinde işe başlatan, tüm saha personeline yüzde 40 zam yapan, ülkemizin en çok istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, 20 bin personeliyle ve tedarikçileriyle büyümeye devam edecek ve 40 yıldır olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edecektir."

Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo'dan açıklama: Yıllık zam oranı yüzde 46'ya çıkarıldı
YORUMLAR (1)
  • GÜNGÖR : 250 km yoldan kargo getırırsın 67 tl kargo alısın kargo ağırlığı 1 kılo ya var ya yok ama dersiniz zam yaptık hakınız değil aldığınız ücretler Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Togo Cumhuriyeti, Trendyol, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo 'yüzde 46' zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çalışanların kontak kapattığı Yurtiçi Kargo "yüzde 46" zam yaptık dedi! Çalışanlar, aldıkları ücretleri yayınladı - Son Dakika
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