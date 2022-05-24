Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: "Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi" - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: "Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi"

24.05.2022 23:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: "Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi ve bundan da daha fazla kadınlarımız etkilendiler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: "Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi ve bundan da daha fazla kadınlarımız etkilendiler" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (WomenUp) tanıtım ve basın toplantısı Ankara'da bulunan bir otelde düzenlendi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem'in yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrut ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan katıldı.

"Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi ve bundan da daha fazla kadınlarımız etkilendiler"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun proje için 2019 yılında müracaat ettiğini hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Pandeminin de bu esnada yaşanmış olması vesilesiyle bu projenin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Çünkü pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi ve bundan da daha fazla kadınlarımız etkilendiler. Çünkü ne kadar itiraz etsek de, var olan bir gerçek var o da erkek nüfusun hem işveren noktasında hem de çalışma noktasında kadınlara nazaran daha avantajlı ve daha fırsat sahibi olduğuyla alakalı bir realite var. Bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. O nedenle de pandemide kadınlarımız daha çok etkilendi. Bu açığı gidermek noktasında hem kadın işverenlerimiz ve hem de kadın çalışanlarımız noktasında bu fırsat eşitliğini sağlamakla alakalı olarak 2019 yılında yapmış olduğumuz proje müracaatımız olumlu neticelendi, Avrupa birliği nezdinde. Bugün de geçtiğimiz yıl uygulamaya başlayacaktık ama pandeminin olumsuz sonuçlarını giderme noktasında biraz beklendi ve bu sene bunun uygulamasını başlattık. 2 bin 500 rakamı fena bir rakam değil ama gönül isterdi ki bugün 4 bin rakamını yakalamış olsaydık" diye konuştu.

"Türkiye'de de biz kadın girişimcileri ve istihdamını 20 yıldan fazla süredir çeşitli projelerle destekliyoruz"

Pandemi koşullarının tüm hayatla birlikte kadınların çalışma hayatlarında da olumsuz etkiler bıraktığını ifade eden Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolas Meyer-Landrut, "Pandemi koşulları, temel itibariyle bütün yaşam alanlarına olumsuz etkilerken kadınlara da belki çalışma hayatları açısından eşitsiz birtakım hususlara maruz kalabilme durumu oluşturdu. Bu çerçevede sadece kadınlar olarak değil bütün toplumlar olarak aslında olumsuz etkilemeler söz konusu oldu. Avrupa'da birçok kadın daha fazla iş fırsatına erişiyor. Belki iş hayatında yüzdeye vurduğunuz zaman ka0dınların sayısı çok düşük kalıyor. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Bu sebeple istihdamda buradaki cinsiyet farkını daha fazla düşürmek gerekiyor. Bu çerçevede kadın istihdamını, kadın girişimcileri destekleyerek arttırmak gerekiyor. 2020-2025 yılları arası süreç için son 10 yıl içerisinde yeni bir toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisi belirledik. Burada da kadın girişimcilerin desteklenmesi söz konusu. Türkiye'de de biz kadın girişimcileri ve istihdamını 20 yıldan fazla süredir çeşitli projelerle destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İstihdam, Türkiye, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem: 'Pandemi etkisiyle bütün istihdam alanı etkilendi' - Son Dakika


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