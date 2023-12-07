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Bakan Işıkhan'a "Asgari ücret 17.500 TL olur mu?" diye soruldu - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'a "Asgari ücret 17.500 TL olur mu?" diye soruldu

2024'te asgari ücrete çift zam isteyenlere bir kez daha kapıyı kapatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuzda ara zam yapılmayacağını söyledi. "Asgari ücret 17.500 lira olur mu?" sorusuna da yanıt veren Bakan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" diyerek rakam vermekten kaçındı.

07.12.2023 - 12:16,  Güncelleme: 12:17
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağını söyledi. Asgari ücret "17.500 lira olur mu?" sorusuna da yanıt veren Işıkhan rakam vermekten kaçındı.

"İLKEMİZ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK"

Bakan Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin, "Temmuz ayında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde inşallah başlayıp, taraflarla bir araya geleceğiz. Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi, Türk-İş ve TİSK başkanlarımızla bir açılışımız olacak. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET 17.500 TL OLUR MU?"

Işıkhan, Merkez Bankası'nın eski ekonomisti Hakan Kara'nın asgari ücretin 17 bin 500 lira olması gerektiği yorumuna ilişkin, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" dedi.

İşveren desteği ile ilgili çalışma olup olmadığı sorulan Bakan Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

"TEK ZAM OLACAK"

Işıkhan, temmuz ayında ara zam yapılmayacağını belirterek, "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Abdulkadir Haksever: Bu arada işçi emeklisini unuttunuz,varsa yoksa memur emeklisi. Yanıtla 6 0
  • Emekli Tahminci: Asgari ücret benim maaşımın yarısıydi simdi benim maasımı gececek,hatta arkadasimin maaşıyla aynıydı sindiki 1700t fazlavoldu asgari ucret bu isverenle iscinin konusu,asgari ucrete gelen zam her uretilen urunede zam demektir,bu kadar neyin sevdası 7500tl alana P0 zam aldilar simdi qz deniliyor bu maasi alanlar qz primi olanlar bunu bilin diğer emeklilere haksızlık yapılmıştir Yanıtla 3 0
  • Serkan Basar: 17,500 yeminlen bir yerlerimle gülüyorum ulan 10 binden aşağı kira yok neyin kafasını yaşıyorsunuz :) Yanıtla 34 2

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'a "Asgari ücret 17.500 TL olur mu?" diye soruldu - Son Dakika
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