Bakan Bilgin'in tartışma yaratan asgari ücret sözlerine Türk-İş'ten yanıt: Bu meselenin konuşulacak tarafı yok - Son Dakika
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Bakan Bilgin'in tartışma yaratan asgari ücret sözlerine Türk-İş'ten yanıt: Bu meselenin konuşulacak tarafı yok

28.12.2022 08:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kamuoyunda büyük tartışma yaratan "İşçi sendikaları 8 bin TL'nin çok üzerine çıkmayın dedi" çıkışına TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan yanıt geldi. Atalay, "Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben bu meseleyi kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı da yok" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Fatih Altaylı'nın Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında asgari ücret pazarlıklarında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN BİLGİN'İN "8 BİN TL" İDDİASINA YANIT VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yeni asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından dile getirdiği, "Görüştüğümüz sendika başkanları asgari ücretin 8 bin lirayı geçmemesini istedi" iddialarına dair konuşan Atalay, şu sözleri söyledi; "Sayın Bakan'ı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim. Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakan'ımız ayın 20'sinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakan'ın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok."

"BU İŞİ TÜRKİYE'DE EN İYİ TÜRK-İŞ BİLİYOR"

"40 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var" diyen Atalay, "Benim orada en iyi uzmanlarım var. Bu işi Türkiye'de en iyi TÜRK-İŞ biliyor. Burada TÜRK-İŞ rakam söyler, yakın bir ücreti imzalarız. Ben ayın 1'ine kadar asgari ücretle ilgili bir şey konuşmadım. 4 aydır siyasiler konuşuyordu asgari ücreti, isim vermeye gerek yok. Her yerde ifade ediyorum, 'Asgari ücreti konuştuğumuz zaman ev kiralarına, marketlerine zam geliyor. Bunu konuşma zamanı aralık ayı başıdır' dedim. Ayın 1'inde 'TÜRK-İŞ pazarlığı açlık sınırının üstünü konuşacağız' dedim. Gıda enflasyonu yüzde 138 oldu. Komisyonu tespit ettik. Ayın 1'inden sonra basın toplantısı yaptık. Dedim ki, 'Açlık sınırının üstünü konuşacağız'" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bakan Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücretle ilgili olarak sendikalarla görüştüklerini ve sendika başkanlarının taleplerini aldıklarını belirterek, "Rakamı söylemeyeyim ama '8 binin çok üzerine çıkmayın. Siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz, o kadar zor durumda kalırız' dediler. 'Neden' dedim, 'Bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, toplu sözleşmeyi etkiler' dediler" demiş ve bu sözler kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.

YORUMLAR
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Asgari ücrette pazarlık sürecini TÜRK-İŞ Başkanı anlattı: 8 bin lira meselesini kim konuştu bilmiyorum Asgari ücrette pazarlık sürecini TÜRK-İŞ Başkanı anlattı: 8 bin lira meselesini kim konuştu bilmiyorum

Asgari Ücret, Ergün Atalay, Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'in tartışma yaratan asgari ücret sözlerine Türk-İş'ten yanıt: Bu meselenin konuşulacak tarafı yok - Son Dakika


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