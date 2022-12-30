Bakan Bilgin'den EYT ilgili tartışmalara cevap: Kimseyi 40 yaşında emekli etmiyoruz, ortalama 50 yaşın üzeri - Son Dakika
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Bakan Bilgin'den EYT ilgili tartışmalara cevap: Kimseyi 40 yaşında emekli etmiyoruz, ortalama 50 yaşın üzeri

30.12.2022 13:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında merak edilen detayları konuk olduğu canlı yayında anlattı. EYT'lilerin yaş ortalamasının 50 civarında olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, özellikle sosyal medyada sarf edilen "İnsanlar 40 yaşında emekli ediliyor" söylemlerine tepki gösterdi. Bilgin, "Artık 38 yaşında, 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili verdiği müjde milyonlarca vatandaşı sevince boğarken, sosyal medyada büyük bir kesimin de tepkisine neden oldu. EYT ile 40 yaşında insanların emekli olabilmesinin önünün açıldığını iddia ederek düzenlemeye karşı çıkanlar yaptıkları paylaşımlarla konuyu gündeme taşıdı.

"EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI 49,9 YANİ NEREDEYSE 50"

EYT ile ilgili olarak yaşanan tartışmalara son noktayı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin koydu. Bakan Bilgin, "Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Yani artık 38 yaşında 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman" diye konuştu.

"EYT'NİN MALİYETİ 100 MİLYAR LİRA"

EYT'nin maliyeti hakkında konuşan Bilgin, "100 milyarın üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu" şeklinde konuştu.

"EKSİK PRİM GÜNÜ BORÇLANMASI YOK"

Eksik prim günü için doğum, askerlik gibi istisnai durumlar haricinde borçlanma olmayacağını ifade eden Bakan Bilgin, "Borçlanma konusunda büyük bir yanlışlık var. Mevcut yasal durumda 8 Eylül 1999 öncesi çekilecek istisnalar doğum, askerlik gibi durumlar. Eksik prim günü borçlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bin lira eksikse bin lira yatacak öyle olacak" ifadeleri kullandı.

YORUMLAR (14)
  • Orhan55 16: 42 yâin da kimseyi emekli yapmiyor mus nasil yapmiyonuz adamlar oldu iste bari bunu duzgun soyleseydin iyi olurdu Cevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
  • Guler Sandık: ÇEVREMDE 41.42.43 YAŞINDA EMEKLİ OLAN ÇOK .HAKKIM ASLA HELEL DEĞİL BİZ NİYE O KADAR BEKLEDİK .? Cevap Yaz 23 21 Yayından Kaldır
  • Orhan55 16: Tamam da bizim sucumuz ne 60 yasina kadar beklemek adalet mi adaletse adaletinanlat hak mi hukuk mu 14 10 Yayından Kaldır
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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT ilgili tartışmalara cevap: Kimseyi 40 yaşında emekli etmiyoruz, ortalama 50 yaşın üzeri - Son Dakika


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