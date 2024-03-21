Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyuluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini belirterek, "31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız. Orta vadeli program, 12. Kalkınma planımız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz bu temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında bakanlık olarak çok daha etkin kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Altındağ'da MÜSİAD'ın düzenlediği Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Işıkhan, ramazan ayını kutladı. Işıkhan, Aynı berekete ortak olmanın işçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak bir geleceğe ve ortak hedef ulaştıracağımıza inandığını ifade etti. Yüzyılın Türkiye'sini inşa etmek için geleceğe yürünen bu kutlu yolda milletin yanında yer alan hiçbir kuruluşu tek başına bırakmadıklarını belirten Işıkhan, "Hükümetimiz gerek maddi gerekse manevi anlamda yatırımcısına, işverenine, sanayicisine verdiği teşvik ve desteklerle üzerimizde oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıyı ortadan kaldırmıştır. Bizler birbirine karşı olan değil birbirini destekleyen, birlikte büyüyen bir mekanizmanın dişlileri gibiyiz" diye konuştu
Işıkhan, uzaya astronot gönderen, kendi stratejik silahlarını, uçağını, gemisini, arabasını yapabilen tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir Türkiye ve güçlü bir irade bulunduğunu kaydetti.
"Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz"
Pandemi süreci bir yandan Kahramanmaraş depremleri, diğer yandan da geçtiğimiz dönemlerde bazı adımlardan kaynaklı ciddi bir yük olduğunu buna istinaden de çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini söyleyen Işıkhan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız. Orta vadeli program, 12. Kalkınma planımız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz bu temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında bakanlık olarak çok daha etkin kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.
Politikalarımızı günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla planlarımıza bağlı olarak bir disiplin içerisinde yürüteceklerini vurgulayan Işıkhan, "İşçimizin, işverenimizin, yatırımcılarımızın yoluna engel değil destek olan bir zihinsel ve yapısal dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin artacağını ve ekonomik sorunların sona ereceğini öngördüklerini belirtti. Asmalı ayrıca, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Türkiye'nin büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunu vurguladı. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ise yerli üretimi desteklediklerini ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığını, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah şubat...
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi. Programda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi. Programa, AK Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri, iş insanları ve kurum müdürleri de katıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat rakamlarının açıklanmasıyla birlikte cari işlemler açığının 32 milyar dolar civarına düştüğünü belirtti. Bakan Bolat, Ankara'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik gelişmelerini değerlendirdi ve Ankara'nın gelecek dönemde altın bir dönem yaşayacağına inandıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
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