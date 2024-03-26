Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: En çok borçlu belediyeler CHP'ye ait

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha çok üreteceğini, daha çok istihdam sağlayacağını ve daha çok ihraç edeceğini belirtti. Erdoğan, devletin, ordunun, ekonominin güçlendirileceğini, aile yapısına ve gençlere daha sıkı sahip çıkılacağını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası gelişmeler karşısında da mücadele edeceğini ve ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.