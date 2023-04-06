Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Mart Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023'teki güncellemeyle 3250 liraya yükseltilen en düşük gazi maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağı müjdesini vermişti.
Bakan Bilgin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz."
Bakanlıktan bugün yapılan açıklamayla gazi aylıklarının 2023 itibarıyla 8506 liraya yükseltilen asgari ücret seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Öte yandan güvenlik korucularının emekli maaşlarının ise 7500 liraya çıkarıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Müjdeyi Bakan Bilgin duyurmuştu! Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı - Son Dakika