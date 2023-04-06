Müjdeyi Bakan Bilgin duyurmuştu! Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı - Son Dakika
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Müjdeyi Bakan Bilgin duyurmuştu! Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı

06.04.2023 15:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yani 8 bin 506 liraya yükseltildiğini ifade etti. Güvenlik korucularının emekli maaşları ise 7 bin 500'ye yükseltildi. Hatırlanacağı üzere Bakan Vedat Bilgin geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gazi ve güvenlik korucularıyla ilgili müjdeyi ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Mart Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023'teki güncellemeyle 3250 liraya yükseltilen en düşük gazi maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağı müjdesini vermişti.

BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ GEÇEN AY VERMİŞTİ

Bakan Bilgin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz."

GAZİ AYLIKLARI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILDI

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamayla gazi aylıklarının 2023 itibarıyla 8506 liraya yükseltilen asgari ücret seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Öte yandan güvenlik korucularının emekli maaşlarının ise 7500 liraya çıkarıldığı ifade edildi.

YORUMLAR (2)
  • Murat Adıyaman: Ben bir gazi olarak aylık 4 asgari ücret tutarı maaş alıyorum bu haberdekiler malül olmayan kıbrıs gazileri Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
  • seçkin mert: Benim maaşım on yılda yarı yarıya eridi,mağdurum kardeşim.Bakansan incele ve mağduriyetimizi gör. Sonra helallik istersiniz. Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müjdeyi Bakan Bilgin duyurmuştu! Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı - Son Dakika


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