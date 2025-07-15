Çameli'nin Doğal Fasulye Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çameli'nin Doğal Fasulye Hasadı Başladı

Çameli\'nin Doğal Fasulye Hasadı Başladı
15.07.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çameli ilçesinde organik yöntemlerle yetiştirilen fasulyenin hasadı yapıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen meşhur Çameli sırık fasulyesinin hasadına başlandı. Güvercin gübresiyle beslenen ve doğal kaynak suyu ile sulanan fasulye, çevre illerde büyük ilgi görüyor.

Meşhur Çameli fasulyesi, bölgenin coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki üretici Semra Şaylan, yaklaşık 10 yıldır üç dönümlük arazisinde coğrafi işaretli meşhur Çameli sırık fasulyesi üretimi yapıyor. Doğal kaynak suyu ve kendi beslediği 150-200 güvercinden elde ettiği gübreyle organik tarım yapan Şaylan, bu yılki taze fasulye hasadına başladı. 23 Nisan'da ekilen dün ilk hasadı yapılan sırık fasulyenin, tamamen organik üretildiğini suni gübre kullanmadıklarını söyledi. Şaylan, "Bu yılda 23 Nisan da ektiğim fasulyelere doğal kaynak suyumuzla, güvercin gübresini damlama sistemiyle uyguladım. Güvercin gübresini önce eritip sulama havuzuna döküyorum. Damla sulama sistemiyle fasulyelerin köklerine gönderiyorum. Daha önce domates ve diğer sebzelerde denemiştim, fasulyede ilk hasada erken başladım, verimi ciddi şekilde artırdı" dedi.

Günlük 300-600 kilogram arasında ürün elde ettiklerini belirten Şaylan, "Tarlamız üç dönüm. Yaklaşık 10 yıldır hem taze hem kuru fasulye üretiyorum. Fasulyelerimizi Muğla, Denizli ve Burdur başta olmak üzere çevre illerdeki toptancılara gönderiyoruz. Doğal yöntemlerle yetiştirdiğimiz için lezzeti çok beğeniliyor" dedi.

"Her şey doğal "

Semra Şaylan, sabah erken saatlerde başlattıkları hasadı akşama kadar sürdürdüklerini belirterek, "Hayvan gübresi ve yeraltı kaynak suyu ile beslenen fasulyelerimiz uzun, çıtır ve çok lezzetli oluyor. Yayla havası da bu lezzeti tamamlıyor. Her şeyimiz tamamen doğal ve organik. Bu da ürünümüze büyük talep getiriyor. Kasım ayında havalar soğuyana kadar fasulye hasadımız devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 tona yakın yaş fasulye hasadı yapmayı hedefliyorum. Kuru fasulye içinde üretim yaptığımız ayrı bir tarlamız daha var." dedi.

Organik tarımın önemine dikkat çeken Semra Şaylan, üretimden hasada kadar her aşamayı doğallıktan ödün vermeden gerçekleştirdiklerini vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, denizli, Ekonomi, Çameli, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çameli'nin Doğal Fasulye Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler 78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı

09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
16:00
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
15:50
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
15:46
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 11:22:22. #7.12#
SON DAKİKA: Çameli'nin Doğal Fasulye Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.