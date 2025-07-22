Çameli Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmete Açıldı

Denizli'nin Çameli ilçesine daha etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla kurulan Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmete açıldı.

Çameli'nde mükelleflere daha etkin ve verimli hizmet sunmak amacıyla kurulan Çameli Vergi Dairesi Müdürlüğü, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Tören, kurdele kesimiyle birlikte resmen açılışı yapılan müdürlüğün, ilçeye önemli katkılar sunması bekleniyor. Daha önce Çameli Mal Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesi kapatılmış, yeni yapılandırmayla Çameli Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başladı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yeni kurulan müdürlüğümüzün ilçemize, bölgemize ve tüm mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - DENİZLİ