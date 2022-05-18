Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor

18.05.2022 23:04

Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor Çanakkale'de koyun kırkan olmayınca komşu illerden geliyorlar Çanakkale'nin Çan ilçesinde koyun kırkımı için kimse kalmayınca Balıkesir'den gelen ekip, koyun başına 20 liraya koyun kırkıyor.

Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor

Çanakkale'de koyun kırkan olmayınca komşu illerden geliyorlar

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde koyun kırkımı için kimse kalmayınca Balıkesir'den gelen ekip, koyun başına 20 liraya koyun kırkıyor. Kişi başı 100 koyun kırpan bir kişi günde 2 bin lira kazanıyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunların kırkım işlemleri başladı. Çanakkale ve ilçelerinde bu işleri yapan olmadığı için Balıkesir'den kırkım ekibi çağırıldı. Günde 90 ile 100 arasında koyun kırpan bir kişi yaklaşık 2 bin lira para kazanıyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel mahallesinden gelen koyun kırkıcısı Hayrettin Nacar, "Yedi yıldan buyana koyun kırkıyorum. Ekip başkanımız bize koyun buluyor bizlerde kırkıyoruz. Eskiden koyunlar makaslarla kırkılıyordu. Şimdi teknolojiye ayak uydurduk. Elektrikli ve motorlu makaslarla kırkıyoruz.Günde kişi başı 90-100 adet koyun kırkıyoruz. Tanesini 20 liradan kırkıyoruz. Günlüğümüz 2 bin lirayı buluyor bereket versin" dedi.

Ekip başı Adnan Ertaş, "Benim ekipte 9 kişi var günde 750 ila 800 koyun kırkıyoruz. 100 koyun kırkanda oluyor 80 -90 koyun kırkanda oluyor" diye konuştu.

Koyunlardan kırkılan yünler ise toplu şekilde fabrikalara gönderilerek; yün halı, yorgan ve yastık olarak günlük kullanıma kazandırılıyor.

Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor
Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor
Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor
Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, Çan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor - Son Dakika
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