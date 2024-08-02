Çanakkale\'de Kapya Biber Tarla Günü Etkinliği

Ekonomi

Çanakkale'de, 100 bin dönüm arazide yılda yaklaşık 350 bin ton üretilen kapya biber için tarla günü etkinliği yapıldı.

Vali Ömer Toraman, merkeze bağlı Kumkale köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Çanakkale'nin Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 21'ini karşıladığını bildirdi.

Üreticilerin hasat sevincine ortak olmak için bu köye geldiklerini belirten Toraman, şunları söyledi:

"Gördüğümüz kadarıyla maşallah güzel ve bereketli bir sezon geçiriyorlar. Çanakkale tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri. Pek çok üründe kalitesi ve üretim miktarı olarak önemli bir rakama sahip. Kapya biber de bunların başında geliyor. Kapya biber, Çanakkale'de bir marka olmuş durumda. Çanakkale, tüketicilerin tercih ettiği bir üretim merkezi."

Tarla günü etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik sonrası Vali Toraman, biber üreticileri ile sohbet etti.