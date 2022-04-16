Çanakkale'de Mart ayında bin konut satıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Mart ayında bin konut satıldı

16.04.2022 10:36
Çanakkale'de Mart ayında bin konut satıldı

Çanakkale'de Mart ayında bin 35 konut satıldı.

Çanakkale'de Mart ayında bin 35 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

Çanakkale'de ise Mart Ayında konut satışı bin 35 oldu. - ÇANAKKALE

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Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı Kastamonu'da Mart ayında 534 konut satıldı İzmir'de konut satışları yüzde 21,3 oranında arttı İzmir'de konut satışları yüzde 21,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, konut, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale'de Mart ayında bin konut satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Mart ayında bin konut satıldı - Son Dakika
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