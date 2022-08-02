Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi - Son Dakika
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Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi

02.08.2022 12:00
Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çevreye duyarlı ve sıfır atık politikasıyla örnek bir OSB olması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çevreye duyarlı ve sıfır atık politikasıyla örnek bir OSB olması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapımı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yandan fabrikalar yükselirken, bir yandan da sanayi bölgesinin çevre dostu olması için projeler gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir atık yönetiminin sağlanması için üniversiteler ile iş birlikleri yapılıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Çanakkale Teknopark ve İspanya Universidad Politecnice de Cartagena ve Litvanya Vsi Ziedine Ekomomika ortak Kompost projesi için Isparta'da açılış toplantısına giden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, doğa, çevre dostu çözümler ve yenilebilir enerji konularında sunum yaptı.

"Hem kaliteli üretim yapıp hem de doğayı koruyacağız"

Gerçekleşen sunumda Çanakkale'nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olduğunu belirten Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, "Gıda İhtisas OSB ile de ham madde ihtiyacının daha da artacağı bunun için tarımın her konuda desteklenmesi gerek. OSB olarak bizde üzerimize düşecek ne varsa, yenilenebilir enerji gibi, karbon emisyonu gibi, sıfır atık gibi şimdiden çalışmalara başladık. Kompost, organik maddelerin daha basit organik ve inorganik maddelere ayrıştırılması işlemidir. Organik gübre yani doğadan alınanın yeniden doğaya kazandırılmasıdır. Kompost'un faydaları, atık oranını azaltır, arazilerden yayılan metan gazının önüne geçer, suyu tutar, toprak sağlığını iyileştirir ve erozyonu azaltır, Bireysel besin atığını azaltır. Hem kaliteli üretim yapıp hem de doğayı koruyacağız" dedi.

"Bölge çiftçilerimize uygun organik gübre sağlamayı hedefliyoruz"

Altınok, konuşmasının devamında ise "Organik gübre için OSB'de oluşacak bahçe atıkları, yaprak, çimen, budanan dallar gibi, evsel nitelikli organik sanayi atıkları, atık su arıtma tesisi çamuru ve fabrikalardan çıkan yemek atıkları değerlendirilecek. Böylece bölge çiftçilerimize uygun organik gübre sağlamayı hedefliyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için hem üretip hem de doğayı koruyup ülke ekonomisine faydalı işler yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti Bartın Valisi Arslan'dan OSB ve anaokulu ziyareti Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Çanakkale, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi - Son Dakika

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