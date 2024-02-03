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Çanakkale ve İstanbul'da Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlara İmar Planı Onayı - Son Dakika
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Ekonomi

Çanakkale ve İstanbul'da Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlara İmar Planı Onayı

Çanakkale ve İstanbul\'da Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlara İmar Planı Onayı

Çanakkale ve İstanbul'da bulunan özelleştirme kapsamındaki taşınmazlara yönelik imar planı değişiklikleri onaylandı. Çanakkale'deki taşınmazın imar planı değişikliği itirazlar sonucunda onaylanırken, İstanbul'daki taşınmazın imar planı değişikliği de kabul edildi.

03.02.2024 10:57
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Özelleştirme kapsamında bulunan Çanakkale ve İstanbul'daki taşınmazlara yönelik imar planı değişiklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Çanakkale'nin Merkez ilçesindeki taşınmaza yönelik imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi. Kabul edilen itiraz sonucunda hazırlanan imar planı değişikliği onaylanırken, diğer itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki taşınmaza yönelik imar planı değişikliği de onaylandı.

Kaynak: AA

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