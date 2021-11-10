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CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı - Son Dakika

CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı

10.11.2021 14:30
CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) Türk savunma sanayinin dünya devleriyle yarışan gücünü SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gözler önüne serdi.

CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) Türk savunma sanayinin dünya devleriyle yarışan gücünü SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gözler önüne serdi.

İnovatif ürünleri ve 2018 yılında başlanan AR-GE çalışmasının eseri olan yerli ve milli uçaksavarıyla SAHA EXPO'nun vitrini olan SYS, savunma sanayideki köklü tecrübesi ve yenilikçi yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Fuarda iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile yüksek bir temsil gücü oluşturan SYS, CANiK markalı en yeni tabanca modelleri, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy, yeni geliştirdiği inovatif ve sıra dışı eğitim ürünlerinden CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarıyla fuarın vitrinini tamamladı.

SYS olarak fuarda sergiledikleri ürünlerle yerelden globale uzanan başarı hikayesini bir kez daha gözler önüne serdiklerini kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK markasıyla dünyanın 7'nci büyük hafif silah üreticisi olan SYS olarak 23 yılda yazdığımız örnek başarı hikayemizi, SAHA EXPO'da yansıttık. Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzle geliştirdiğimiz milli uçaksavarımız, CANiK Smart ve CANiK APP gibi inovatif ürünlerimizle fuarın vitrini olduk. Fuar sırasında gerçekleştirdiğimiz iş bağlantıları ile ürünlerimizin ihracat yolculuğuna hız kazandıracağız" dedi.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojilerin geçit töreni başladı. CANiK markasıyla yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiği yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarı ile dünya endüstri devleri arasında Türkiye'yi temsil eden Samsun Yurt Savunma(SYS), en yeni inovatif ürünlerini sergilediği fuarda, 23 yıllık başarı hikayesine projeksiyon tuttu. Savunma sanayiye kazandırdığı tüm markaları, iştirakleri UNIDEF ve UNIROBOTICS ile fuarda yüksek bir temsil gücü oluşturan firma, ilk kez IDEF'21'de sergilediği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle gelişmiş AR-GE kültürünü fuarda bir kez daha yansıttı. Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ağır makineli tüfeğin yeni versiyonlarını geliştirmeyi sürdüren şirket, çalışmalarında geldiği son aşamayı da ziyaretçilere aktardı.

"Yerli ve milli uçaksavar ile fuarın vitrini olduk"

CANiK markası ile 23 yılda dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden birine dönüşen SYS, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının eseri olan en yeni ürünlerini standında sergiledi. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yüzde 80 oranında yeni ürünlerle katıldıklarını belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, "En yeni inovatif ürünlerimizi fuarda sergilerken bu ürünlerin yeni versiyonlarına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları da ziyaretçilerimize aktardık. CANiK Smart ve CANiK APP gibi en yeni teknolojik ve inovatif ürünlerimizle Ar-Ge'deki üstün kabiliyetimizi gösterdik. İştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS'in ürünleri de standımızdaki yerini aldı. İlk kez IDEF'21'de sergilediğimiz milli uçaksavarımızla fuarın vitrine önemli bir değer kazandırdık. Milli uçaksavarımızın başarılarla dolu üretim ve ihracat yolculuğuna hız kazandıracağız" dedi.

Dünyanın en dayanıklısına ilgi yoğun

SYS olarak; Irak, Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200'e varan sipariş alma başarısını gösterdiklerini ve dünyada bu silahı üreten 5'inci firma olarak Türkiye'yi dünyada temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Yerli ve milli uçaksavar projemizi, 2018 yılından bu yana devam eden AR-GE çalışmalarımız, testlerimizle tamamlamayı başardık. Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan AR-GE çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük. Fuarda bu ilginin daha da arttığını gördük" dedi.

"Fuarda kurduğumuz bağlantıların sonuçlarını kısa vadede alacağız"

Yerli uçaksavarın dünyada büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Aral, "Fuarda 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizi gurur tablosu olarak sunduk. Yüzde 95 oranında ihracat gerçekleştiren bir firma olarak fuarın yaratacağı uzun soluklu iş birlikleriyle üretim ve ihracat faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandıracağımıza inanıyoruz. Fuar aracılığıyla firmalarla ticari iş birlikleri, proje geliştirme noktasında önemli bağlantılar kurduk. Bu bağlantıların başarılı sonuçlarını kısa vadede alacağız" ifadelerinde bulundu.

İleri teknolojilerini tanıttı

AR-GE ve inovasyondan aldığı gücüyle üretimini dünyanın 68 ülkesine ulaştıran, yılda 120 milyon doları bulan ihracatıyla Türkiye ekonomisine yüksek bir katma değer sunan SYS, CANiK markasıyla geliştirdiği ileri teknolojilerini fuarda buluşturdu. CANiK markalı tabancalarını, yeni kurduğu mağaza zinciri CANiK Store'u, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy ve yeni geliştirdiği CANiK Smart ve CANiK APP uygulamalarını SAHA EXPO ziyaretçilerine tanıttı.

Potansiyel müşterilerine YouTube ve Instagram yayını ile ulaştı

SYS, dijital teknolojiden faydalanarak fuarı ziyaret edemeyenlerle de buluştu. Dünyanın pek çok ülkesinden müşterileri ile fuar süresince on-line temas kuracak. Fuar standından gün boyu YouTube ve Instagram'dan canlı yayın yapan SYS, bu yayınlar aracılığıyla potansiyel müşterilerini en yeni çalışmaları hakkında bilgilendirdi. - SAMSUN

CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı
CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı
CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: CANiK, inovatif ürünleri, yerli ve milli uçaksavarı ile SAHA EXPO'nun vitrinini tamamladı - Son Dakika
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