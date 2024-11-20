CANiK, Pakistan IDEAS 2024 Fuarı'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CANiK, Pakistan IDEAS 2024 Fuarı'nda

CANiK, Pakistan IDEAS 2024 Fuarı\'nda

CANiK, IDEAS 2024 Fuarı'na katılarak savunma sanayiinde yeni işbirlikleri ve fırsatlar arıyor.

20.11.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CANiK'in bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, bölgenin en önemli savunma sanayii etkinliği için 19-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Pakistan'ın Karaçi kentindeki IDEAS 2024 Fuarı'na katıldı.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri (IDEAS) Pakistan'ın Karaçi kentinde yoğun bir katılım ile başladı. Bölgenin en önemli savunma sanayii etkinliklerinden olan IDEAS 2024, ihtiyaç makamlarına kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamak için en son ürünleri ve teknolojileri keşfetmeleri için ideal bir etkileşimli platform sunuyor. IDEAS, çok sayıda üst düzey delege, politika yapıcı, diplomat ve savunma tedarik uzmanıyla toplantı ve ağ kurma fırsatları sağlıyor.

Türk savunma sanayisinin öncü ateşli silah üreticilerinden CANiK'in de bağlı olduğu SYS Grup şirketleri, yılın son büyük savunma sanayii etkinliği olan IDEAS 2024 Fuarı'na katıldı.

SYS Grup - CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, fuarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2024 yılındaki planlı son fuarımızı yılın son çeyreğinde Pakistan'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte, 2024 yılı ihracat hedeflerimize ulaşmış olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 2025 yılında da tüm kıtalardaki ihracat hedeflerimize ulaşmak için CANiK ve bağlı bulunduğu tüm grup şirketlerimizle olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yıl boyunca yoğun bir fuar takvimiyle farklı coğrafyalarda tanıtım ve iş birliği faaliyetleri yürüten CANiK, bu çabaların karşılığını yıl bitmeden aldı ve başta ihracat olmak üzere hedeflerini geride bıraktı.

2025 yılı hedefleri için de çalışmalara başlayan CANiK, IDEAS'ta yıl boyunca ilgi gören ve muharebede kendini kanıtlayan ürünlerini sergileyecek. CANiK, dünyanın en büyük 12,7x99 mm uçaksavar üreticilerinden biri olarak, üstün performansı ve güvenilirliğiyle dikkat çeken, muharebede kendini kanıtlamış uçaksavar envanterini tanıtacak. Modern orduların gözdesi olan bu güçlü ve gelişmiş silah sistemleri arasında CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 modelleri yer alıyor.

Grup şirketlerinden AEI Systems, 30x113 mm mühimmat kullanan ve orta kalibre segmentinde dünya ordularının vazgeçilmez çözümü olarak öne çıkan, ayarlanabilir atım hızı özelliğine sahip dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre top sistemi VENOM LR ile fuarda yerini aldı.

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) de fuarın en dikkat çeken ürünlerinden biri olacak. Kara ve deniz platformlarına entegrasyon yeteneğiyle öne çıkan TRAKON Serisi, CANiK ve AEI Systems ürünlerinin çok yönlü kullanımını sağlayarak büyük ilgi görüyor.

SYS Grup şirketleri, IDEAS 2024'te yürütecekleri faaliyetlerle Pakistan pazarındaki varlığını güçlendirmeyi ve bölge ülkeleriyle yeni iş birliği fırsatlarını hayata geçirmeyi amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Pakistan, Ekonomi, İhracat, Karaçi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK, Pakistan IDEAS 2024 Fuarı'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
17:52 İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor’a geri dönüyor İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:42 Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:32 Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın
17:21 Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
17:05 Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: CANiK, Pakistan IDEAS 2024 Fuarı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.