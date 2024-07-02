Çankırı'da Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 15,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 15,3 Arttı

Çankırı\'da Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 15,3 Arttı

Çankırı'da Mayıs ayında yapılan ihracat 37 milyon 211 bin dolar olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,3 artış gösterdi. İhracatın en fazla yapıldığı ülke Almanya oldu.

02.07.2024 11:00
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Çankırı'da Mayıs ayında yapılan ihracat 37 milyon 211 bin dolar olarak açıklandı. Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Mayıs ayında Çankırı'da yapılan ihracat 37 milyon 211 bin dolar oldu. Mayıs ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttığı görüldü. Çankırı'nın 2024 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 14 milyon 937 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 249,1 oldu.

Mayıs ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 28 milyon 141 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 500 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 922 bin dolar ile "tuz çıkarımı" ürün grubu takip etti. Mayıs ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 49 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 61 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırada 4 milyon 984 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 975 bin dolar ile "remel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu ve 1 milyon 508 bin dolar "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı.

Mayıs ayında Çankırı'dan 82 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada 11 milyon 986 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü sırada 3 milyon 519 bin dolar ile Fransa bulundu. Mayıs ayında 36 farklı ülkeden Çankırı'ya ithalat yapıldı. Bu ülkeler arasında ise ilk sırada 2 milyon 75 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 636 bin dolar ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 1 milyon 570 bin dolar ile İtalya yer aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'da Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 15,3 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Mayıs Ayı İhracatı Yüzde 15,3 Arttı - Son Dakika
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