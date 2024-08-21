Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 924 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 924 Oldu

Çankırı\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 924 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 924 oldu. Taşıtların çeşitlerine göre dağılımı da verilen haberde, motosikletlerin en fazla olduğu belirtildi.

21.08.2024 15:40
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 924 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 66 bin 924 adet oldu. Bu taşıtların yüzde 37,0'sini otomobil, yüzde 25,2'sini traktör, yüzde 18,3'ünü motosiklet, yüzde 13,9'unu kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,0'ini minibüs, yüzde 0,8'sini otobüs, yüzde 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Temmuz ayında 847 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 847 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,0 ile otomobil, yüzde 8,9 ile traktör, yüzde 5,1 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan Çankırı'da Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 326 adet arttı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çankırı'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 66 Bin 924 Oldu - Son Dakika
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