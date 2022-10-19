Çankırı haber | GELECEK AR-GE Makine'den yerli üretimle Orta Doğu'ya açılma hamlesi

İstanbul merkezli Gelecek AR-GE Makine, aylarca süren mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilen vücut şekillendirme ve cilt bakım cihazlarını Katar ve Dubai'ye de göndermeye başladığını duyurdu.

Neslim Güngen'in kurucusu olduğu fabrika, Orta Doğu ile imzalanan güzellik merkezi franchise anlaşması kapsamında Türkiye'yi güzellik ve bakım cihazları üretimi alanında sektörün lideri konumuna getirmeyi hedefliyor.

İLK ŞUBE 2022 FIFA DÜNYA KUPASI ÖNCESİ AÇILACAK

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Neslim Güngen'in yaptığı açıklamaya göre, güzellik merkezi franchise anlaşması çerçevesinde İstanbul'da üretilen cihazların teslimatı 2022 Kasım ayında başlayacak ve Katar'daki ilk Türk güzellik merkezi franchise'ı açılacak.

140 kişinin istihdam edildiği toplamda 5000 metrekare alan üzerine kurulu fabrika, uluslararası platforma hizmet edecek. Son yıllarda güzellik ve bakım sektörüne cihaz üretimi kapasitesini genişleten Gelecek AR-GE Makine, bu sayede Türk güzellik sektöründe dinamikleri belirleyen oyunculardan biri olmayı planlıyor.

ANLAŞMA TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ARASINDA KAZANÇLI BİR İŞ ORTAKLIĞI SAĞLADI

Türkiye'de cihaz üretimiyle ulaştıkları 2500'ün üzerinde bayi sayısına ulaştıklarını belirten Neslim Güngen, Orta Doğu ile yapılan şube anlaşmasının ardından farklı iş ortaklıklarının da olabileceğini ifade etti. Cilt bakım-onarım, vücut şekillendirme, bölgesel incelme konusunda üretimleri ile hem güzellik merkezleri hem de klinik ve hastanelere hitap ediyor.