Çankırı haber | GELECEK AR-GE Makine'den yerli üretimle Orta Doğu'ya açılma hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı haber | GELECEK AR-GE Makine'den yerli üretimle Orta Doğu'ya açılma hamlesi

19.10.2022 14:36
Çankırı haber | GELECEK AR-GE Makine'den yerli üretimle Orta Doğu'ya açılma hamlesi

Çankırı bölgesinden gelen habere göre İstanbul merkezli Gelecek AR-GE Makine, aylarca süren mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilen vücut şekillendirme ve cilt bakım cihazlarını Katar ve Dubai'ye de göndermeye başladığını duyurdu.

İstanbul merkezli Gelecek AR-GE Makine, aylarca süren mühendislik çalışmaları sonucu geliştirilen vücut şekillendirme ve cilt bakım cihazlarını Katar ve Dubai'ye de göndermeye başladığını duyurdu.

Neslim Güngen'in kurucusu olduğu fabrika, Orta Doğu ile imzalanan güzellik merkezi franchise anlaşması kapsamında Türkiye'yi güzellik ve bakım cihazları üretimi alanında sektörün lideri konumuna getirmeyi hedefliyor.

İLK ŞUBE 2022 FIFA DÜNYA KUPASI ÖNCESİ AÇILACAK

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Neslim Güngen'in yaptığı açıklamaya göre, güzellik merkezi franchise anlaşması çerçevesinde İstanbul'da üretilen cihazların teslimatı 2022 Kasım ayında başlayacak ve Katar'daki ilk Türk güzellik merkezi franchise'ı açılacak.

140 kişinin istihdam edildiği toplamda 5000 metrekare alan üzerine kurulu fabrika, uluslararası platforma hizmet edecek. Son yıllarda güzellik ve bakım sektörüne cihaz üretimi kapasitesini genişleten Gelecek AR-GE Makine, bu sayede Türk güzellik sektöründe dinamikleri belirleyen oyunculardan biri olmayı planlıyor.

ANLAŞMA TÜRKİYE VE ORTA DOĞU ARASINDA KAZANÇLI BİR İŞ ORTAKLIĞI SAĞLADI

Türkiye'de cihaz üretimiyle ulaştıkları 2500'ün üzerinde bayi sayısına ulaştıklarını belirten Neslim Güngen, Orta Doğu ile yapılan şube anlaşmasının ardından farklı iş ortaklıklarının da olabileceğini ifade etti. Cilt bakım-onarım, vücut şekillendirme, bölgesel incelme konusunda üretimleri ile hem güzellik merkezleri hem de klinik ve hastanelere hitap ediyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Usta spiker Bülent Özveren son yolculuğuna uğurlandı Usta spiker Bülent Özveren son yolculuğuna uğurlandı Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU 2 YARALININ DURUMU KRİTİK İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU 2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Orta Doğu, İstanbul, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı haber | GELECEK AR-GE Makine'den yerli üretimle Orta Doğu'ya açılma hamlesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı haber | GELECEK AR-GE Makine'den yerli üretimle Orta Doğu'ya açılma hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement