Çankırı'nın İhracatı Temmuz'da 47 Milyon Dolar - Son Dakika
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Çankırı'nın İhracatı Temmuz'da 47 Milyon Dolar

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TÜİK'e göre Çankırı, Temmuz'da 47 milyon dolar ihracat yaparken, 83 ülkeye mal gönderdi.

Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerine göre, Çankırı'da Temmuz ayında ihracat 47 milyon 80 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2026 yılının Temmuz ayında Çankırı'dan yapılan ihracat 47 milyon 80 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 32 milyon 467 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 8 milyon 509 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 2 milyon 319 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Temmuz ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 46 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında Çankırı'dan 83 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 11 milyon 128 bin dolar ile ilk sırada Almanya yer aldı.

Çankırı'nın 2026 yılı Temmuz ayındaki ithalatı ise 24 milyon 873 bin dolar oldu. 40 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 5 milyon 673 bin dolar ile "tahılların, baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi" ürün grubu, 4 milyon 636 bin dolar ile "başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı" ve 4 milyon 460 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu yer aldı. Temmuz ayında 29 farklı ülkeden Çankırı'ya ithalat yapıldı. İthalatta ilk sırada 3 milyon 807 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 3 milyon 208 bin dolar ile Avusturya yer alırken, üçüncü sırada 2 milyon 611 bin dolar ile Çin takip etti.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çankırı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çankırı'nın İhracatı Temmuz'da 47 Milyon Dolar - Son Dakika

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