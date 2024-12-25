Cankurtaran Tüneli'nden Ekonomiye 2,5 Milyar TL Katkı - Son Dakika
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Ekonomi

Cankurtaran Tüneli'nden Ekonomiye 2,5 Milyar TL Katkı

Cankurtaran Tüneli\'nden Ekonomiye 2,5 Milyar TL Katkı

Cankurtaran Tüneli, 6 yılda zamandan 315 milyon TL, yakıttan 103 milyon TL tasarruf sağladı.

25.12.2024 10:20
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Artvin'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yer alan 1 Mart 2018 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan ve 5 bin 228 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olan Cankurtaran Tüneli, 6 yılda ekonomiye 2,5 milyar TL'lik katkı sağladı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan bu stratejik geçit, yıllık 315 milyon TL zaman tasarrufu sağlarken, daha kısa mesafe ve azalan yakıt tüketimi ile yakıttan da 103 milyon TL kazanç elde edilmesini mümkün kılıyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, tünelin sağladığı yıllık 418 milyon TL tasarrufun yanı sıra çevreye de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Her yıl yaklaşık 8 bin ton karbon emisyonu azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçildiğini vurguladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tünel sayesinde yıllık 315 milyon TL zaman, 103 milyon TL ise yakıt tasarrufu sağlanıyor. Karbon emisyonunu 8 bin ton azaltıyoruz. Milletimize olan sevdamız ile gece gündüz çalışarak yolları kısaltıyor, gönülleri birleştiriyoruz."

Vatandaşlar memnun

Bölge halkı ve şoför esnafı, Cankurtaran Tüneli'nin yaşamlarını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Yöre halkından Emin Üçüncü, "Bu tünel bizim için çok önemli. Özellikle kış aylarında yaşadığımız çile sona erdi. Eski yol artık gezinti amaçlı kullanılabiliyor. Borçka-Hopa arasındaki mesafe kısaldı ve daha güvenli hale geldi" derken, Bülent Çelik ise "Kış aylarında büyük zorluk çekiyorduk. Bu proje bizim için çok değerli. Devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Erhan Sarı, "Hopa-Borçka arasındaki tünel büyük bir yatırım oldu. Kışın Cankurtaran Dağı'nda yaşanan kazalar önemli ölçüde azaldı. Artık ulaşım daha kolay ve güvenli. Halk çok memnun" ifadelerini kullandı.

Borçka Şoförler Odası Başkanı Nusret Kambur, "Cankurtaran Tüneli, yıllarca karda mücadele ettiğimiz zorlukları ortadan kaldırdı. Ancak bağlantı yollarımızın tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Borçka Dolmuşçular Durağı Başkanı İsrafil Sarıoğlu da, "Tünel en çok dolmuşçu esnafının işini kolaylaştırdı. Eskiden kar yağınca Hopa'ya inmek saatler sürüyordu. Şimdi kısa sürede ilçeye varıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cankurtaran Tüneli'nden Ekonomiye 2,5 Milyar TL Katkı - Son Dakika

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