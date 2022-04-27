Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir

27.04.2022 13:06

Canlı yayında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi, 6 bin araç geçti. Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna, "Kesinlikle yok. Bu bir matematiktir. 12 yıllık işletme süresi var" yanıtını verdi.

Dün akşam HaberTürk canlı yayınında Kübra Par, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu konuk etti. Gündemdeki konulara ve toplu ulaşıma yapılan zamma kadar birçok değerlendirme yapan Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi ile ilgili soruya verdiği yanıt ise yayına damga vurdu.

"BİR HESAP HATASI YOK MU?"

Kübra Par, Bakan Karaismailoğlu'na; "Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi, 6 bin araç geçti. Bunu görünce insanlar, AK Partilileri de dahil ediyorum onlar da diyor, burada bir hesap hatası yok mu Sayın Bakan?" sorusunu yöneltti.

"BU BİR MATEMATİKTİR"

Karaismailoğlu ise bu soruya, "Kesinlikle yok. Bu bir matematiktir. 12 yıllık işletme süresi var. İşletmesinin dördüncü beşinci senesine geldiğimizde ne yapacaksınız? Artacak. 45 binin üzerine geçtiği zaman devlet para ödemediği gibi gelir alacak. Hadi bu köprüyü yapmayalım diyelim. Vatandaşımızı saatlerce günlerce havanın denizin kaderine mi bırakacaktık." sözleriyle yanıt verdi.

"İBB NASIL ZAM YAPTIYSA ONLAR DA ÖYLE YAPTI"

"Feribotlara Çanakkale Köprüsü'nden geçişe yönlendirmek için zam yaptılar eleştirisi var? Ondan mı yapıldı?" sorusuna ise Bakan şu yanıtı verdi: "İstanbul Belediyesi nasıl zam yaptıysa onlar da öyle zam yaptı. Sonuçta değişen bir şey yok."

"HIZLI TREN TOPLU TAŞIMA DEĞİLDİR"

Par bunun üzerine Karaismailoğlu'na, "Peki siz hızlı tren hatlarında ne kadar zam yaptınız?" diye sordu. Bakan, bu soruya "Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelerine baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece" yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var Samsun trafiğine kayıtlı 402 bin 98 motorlu kara taşıtı var

Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü, Kübra Par, Tragger, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Canlı yayında 'Burada bir hesap hatası yok mu?' sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement