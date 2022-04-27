Dün akşam HaberTürk canlı yayınında Kübra Par, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu konuk etti. Gündemdeki konulara ve toplu ulaşıma yapılan zamma kadar birçok değerlendirme yapan Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi ile ilgili soruya verdiği yanıt ise yayına damga vurdu.
Kübra Par, Bakan Karaismailoğlu'na; "Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi, 6 bin araç geçti. Bunu görünce insanlar, AK Partilileri de dahil ediyorum onlar da diyor, burada bir hesap hatası yok mu Sayın Bakan?" sorusunu yöneltti.
Karaismailoğlu ise bu soruya, "Kesinlikle yok. Bu bir matematiktir. 12 yıllık işletme süresi var. İşletmesinin dördüncü beşinci senesine geldiğimizde ne yapacaksınız? Artacak. 45 binin üzerine geçtiği zaman devlet para ödemediği gibi gelir alacak. Hadi bu köprüyü yapmayalım diyelim. Vatandaşımızı saatlerce günlerce havanın denizin kaderine mi bırakacaktık." sözleriyle yanıt verdi.
"Feribotlara Çanakkale Köprüsü'nden geçişe yönlendirmek için zam yaptılar eleştirisi var? Ondan mı yapıldı?" sorusuna ise Bakan şu yanıtı verdi: "İstanbul Belediyesi nasıl zam yaptıysa onlar da öyle zam yaptı. Sonuçta değişen bir şey yok."
Par bunun üzerine Karaismailoğlu'na, "Peki siz hızlı tren hatlarında ne kadar zam yaptınız?" diye sordu. Bakan, bu soruya "Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelerine baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece" yanıtını verdi.
Son Dakika › Ekonomi › Canlı yayında 'Burada bir hesap hatası yok mu?' sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir - Son Dakika