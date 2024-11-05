Cargill'in Adıyaman Destek Market'e Desteği

Ekonomi

Cargill'in depremden etkilenen bireyler ve ailelere destek olmak amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ile birlikte kurduğu Adıyaman Destek Market, bir yıldır ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Destek Market, depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım malzemeleri ve yüksek besleyiciliğe sahip hayvan yemi sağlıyor.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım Sistemi'yle işbirliği içinde faaliyet gösteren market, belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerinin insani koşullarda destek almasını sağlıyor.

Bugüne kadar 1500'den fazla aile ve 6 bin 600'den fazla faydalanıcı Adıyaman Destek Market'ten ücretsiz yardım aldı. Marketten yararlananların önemli bir kısmı (yüzde 84) kadınlardan, yüzde 65'i 25-49 yaş grubundaki vatandaşlardan oluşuyor.

Market, ilk yılında yüzde 15'i bağışlardan oluşan, yüzde 85'i ise satın alınan 3 bin 528 farklı ürünü tedarik etti. Toplam destek 81 bin 616 dolar oldu. Cargill, deprem sonrası yaptığı 1 milyon dolarlık bağışın yüzde 70'ini Adıyaman Destek Market'e ayırdı, geri kalan yüzde 30 ise acil yardım çabalarına yönlendirildi.

Cargill, hükümet yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Adıyaman halkıyla işbirliği yaparak, ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Gelecek dönemde Cargill ve TİDER, çocuk oyun alanlarının da eklenmesiyle Adıyaman Destek Market'i özellikle kadınların ve ailelerin faydalanabileceği bir sosyalleşme merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

"Adıyaman Destek Market için yeni hedeflerimiz var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Kamu Yönetimi ve İletişim Kıdemli Direktörü Demokan Konyalıgil, Adıyaman'a ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılmasında TİDER ile işbirliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti.

Konyalıgil, "Adıyaman Destek Market depremlerden sonra desteğe ihtiyaç duyan bölge halkının hayatlarını onurlu ve umutlu bir şekilde yeniden inşa etmelerine yardımcı olma kararlılığımızın bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da TİDER'in 2010'da gıda bankacılığını tüm Türkiye'ye yaymak üzere kurulduğunu kaydetti.

Tibuk, "Depremzedelere destek amacıyla böylesi anlamlı ve büyük bir projeye katkı sağlayan tüm kurumlara ve bağışçılarımıza sonsuz teşekkürler. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Adıyaman Destek Market için yeni hedeflerimiz var." açıklamasında bulundu.