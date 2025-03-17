Cari Açık için Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Cari Açık için Yerli Üretim Vurgusu

Cari Açık için Yerli Üretim Vurgusu

Barış Çakır, ithalat kısıtlamalarının yeterli olmadığını, yerli üretim ve sanayi politikalarının önemini vurguladı.

17.03.2025 17:05
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Türkiye ekonomisinin en büyük yapısal sorunlarından biri olan cari açık hakkında konuşan ve ithalat kısıtlamalarının tek başına yeterli olmadığını belirten Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Barış Çakır, "İthalat kısıtlamaları, kısa vadede döviz rezervlerini koruyarak cari açığın daralmasına yardımcı olabilir. Ancak, ithalatı azaltırken üretimi sürdürebilmek için sanayimizin yerli girdi kapasitesini artırmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye ekonomisinin en büyük yapısal sorunlarından biri olan ve uzun yıllardır ekonomi yönetiminin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan cari açığın ithalat kısıtlamalarının tek başına yeterli olmadığını belirten Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Barış Çakır, ülkenin uzun vadeli bir ekonomi politikası ihtiyacına dikkat çekti. Çakır, "İthalat kısıtlamaları, kısa vadede döviz rezervlerini koruyarak cari açığın daralmasına yardımcı olabilir. Ancak, ithalatı azaltırken üretimi sürdürebilmek için sanayimizin yerli girdi kapasitesini artırmamız gerekiyor. Türkiye ekonomisi büyük ölçüde ithal ara malı ve ham maddeye bağımlı. Eğer bu alanlarda alternatif üretim kaynakları oluşturulmazsa, maliyetler artar ve enflasyonist baskı güçlenir" dedi.

"İhracatçılar da bu durumdan olumsuz etkilenir"

Çakır, ithalat kısıtlamalarının özellikle sanayi ve ihracatçılar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Sanayiciler, üretim için gerekli olan girdilere ulaşamazsa, iç piyasada üretim daralır ve dış pazarlarda rekabet gücümüz zayıflar. İhracatçılar da bu durumdan olumsuz etkilenir. Çünkü birçok sektör, üretim için ithal ara mallara bağımlı. Kısıtlamalar sebebiyle üretim maliyetleri artarsa, ihracat fiyatlarımız da yükselir ve uluslararası pazarlarda rekabet etmek zorlaşır. Hükümetin ithalatı azaltmaya yönelik aldığı tedbirler arasında; gümrük vergilerinin artırılması, belirli ürün gruplarına ithalat kotası uygulanması, tarife dışı önlemler ve ek prosedürlerin devreye alınması bulunuyor. Bu önlemler kısa vadede ithalatı yavaşlatarak döviz rezervlerini koruyabilirken, uzun vadede üretim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskı oluşturabilir. Uzmanlar, ithalat kısıtlamalarının yanı sıra, yerli üretimi teşvik edecek sanayi politikalarının da devreye alınması gerektiğini vurguluyor" diye konuştu.

"Yenilikçi sektörlere yatırım yapmak cari açığın sürdürülebilir şekilde kapanmasını sağlayabilir"

Türkiye'nin sanayi ve üretim yapısında köklü reformlara gidilmesi gerektiğini aktaran Çakır, "Türkiye'nin ithalatı azaltırken sanayicisini koruyacak bir denge kurması şart. Bu da ancak yerli üretimi güçlendirecek, katma değerli üretime yöneltecek ve teknolojik yatırımları teşvik edecek politikalarla mümkün olabilir. Enerji bağımlılığını azaltmak, sanayi için yerli ham madde üretimini desteklemek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmak uzun vadede cari açığın sürdürülebilir şekilde kapanmasını sağlayabilir. Ekonomik istikrarın sağlanması için üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir politikalara ihtiyaç duyulmalıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cari Açık için Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika

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