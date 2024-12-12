CarrefourSA 12 Aralık'ı Coşkuyla Kutladı

Ekonomi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü Türkiye genelinde 72 ildeki 1400 mağazasında, 15 bin çalışanıyla birlikte kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibi, mağazalarda görev alan çalışanlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartallıoğlu, organize gıda perakende sektöründeki güçlerinin kaynağının çalışanları olduğunu vurguladı.

Kartallıoğlu, "CarrefourSA ailesi olarak, bugün 15 bin çalışma arkadaşımızla birlikte müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 72 ilde 1400 mağazamız ve online marketimizle sadece ürün sunmakla kalmıyor, güven, kalite ve samimiyet taşıyoruz. Her gün, doğru ürünü doğru üreticiden temin ederek, doğru fiyatlarla müşterilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçteki en büyük gücümüz, mağazacılık gibi sabır, özveri ve insan odaklılık gerektiren bir meslekte fark yaratan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Çalışanların titizlikle görev yaptığını ve müşterilerle kurulan sıcak iletişimin CarrefourSA'nın başarısındaki temel unsurlar arasında yer aldığını belirten Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu başarı, hepimizin ortak çabası ve takım ruhunun bir yansıması. 12 Aralık Mağazacılar Günü vesilesiyle her bir çalışma arkadaşımın emeğine yürekten teşekkür ediyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Birlikte nice başarılara imza atacağız."