CarrefourSA Bursa'da Yeni Hiper Market Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

CarrefourSA Bursa'da Yeni Hiper Market Açtı

CarrefourSA Bursa\'da Yeni Hiper Market Açtı

CarrefourSA, Bursa'da 32. mağazasını açarak perakende büyümesine devam ediyor. Yeni market, geniş ürün yelpazesi ve Lezzet Arası restoranıyla dikkat çekiyor.

21.05.2025 13:31
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, perakende sektöründeki büyümesini istikrarlı adımlarla sürdürüyor. Bursa'da yeni açılan hiper marketi ile 32 markete ulaşan CarrefourSA, güçlü bayi ağı ve online marketi ile şehrin dört bir yanına yayılan bir perakende ekosistemine dönüştü. Kaliteli, güvenilir ve yenilikçi alışveriş deneyimini Bursa'nın her noktasına taşıyan CarrefourSA, yeni yatırımlarıyla şehirdeki varlığını güçlendirmeye devam edecek.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, 74 ilde bin 250'den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosuyla müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırırken; organize gıda perakende sektörü açısından stratejik bir konumda bulunan Bursa'da büyümesini sürdürüyor.

Bursa'da toplam 32 mağazaya ulaşan CarrefourSA, Ata Bulvarı Atapark'ta yeni açılan hiper formatlı marketiyle yenilikçi vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtıyor. Sezonda 80 farklı balık türü ve deniz mahsulünün yer aldığı taze balık reyonu, veteriner hekim kontrolünde hizmet veren yüzde 100 yerli besi ürünlerin satışa sunulduğu kasap reyonu, dünya mutfaklarından lezzetler, organik, vegan, glütensiz ve diyabetik ürünler, geniş ürün çeşidi ile kahve reyonu, kişisel bakım ürünleri ve gıda dışı ürün reyonlarının bulunduğu hiper market geniş ürün yelpazesi ile dikkat çekiyor. CarrefourSA'nın fırın hizmetiyle sunduğu kendi üretimi unlu mamuller, tazelik ve çeşitlilik açısından öne çıkarken; Lezzet Arası restoranı da dünya mutfaklarından seçenekler ve sağlıklı alternatifler sunan menüsüyle hiper markete değer katan özel bir lezzet alanı olarak konumlanıyor. Online market hizmeti, geniş otopark alanı, dijital teknolojilerle donatılmış akıllı kasa ve teraziler gibi imkanlara da müşterilerine konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Lezzet Arası ile market fiyatına restoran deneyimi

CarrefourSA Hiper'de yer alan Lezzet Arası Restoranı, 350 metrekarelik alanı ve kapsayıcı menüsüyle, dünya mutfaklarından seçenekleri ve sağlıklı alternatifleri bir araya getiriyor. Ev yapımı sulu yemekler, ızgaralar, meze ve salata büfeleri, müşterilerin kasap veya balık reyonlarından seçtiği ürünlerin şefler tarafından ücretsiz olarak pişirilip servis edilmesi, Lezzet Arası Restoranını alışverişle entegre bir gastronomi deneyimi haline getiriyor.

"Bursa'da güçlü bir yatırım atağı başlattık"

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Bursa, bizim en eski mağazalarımızın bulunduğu illerimizden bir tanesi. Bursa bizim iç ev demek. Nilüfer ilçesindeki en eski mağazamızı inşaat sebebiyle kapatmak durumunda kaldık. Ama 5 yeni mağaza açarak Bursa'ya yatırımlarımıza hız verdik. Bursa'da toplam 32 mağazaya ulaştık ve 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Yeni açtığımız 5 mağazaya 125 milyon lira yatırım yaptık. Restoran, taze gıda, balık ve kasap reyonuyla Bursa halkının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılama hedefiyle yeni hiparmarketimizi açtık. Bursa'da olmaya ve büyümeye bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz. Lezzet Arası Restoranı ile sulu yemekten ızgara yemeklere kadar günlük 100 çeşide kadar yemek çıkıyor. Taze gıda reyonunda çok geniş balık çeşitlerimiz ile sezonunda 80 çeşide varan balık satıyoruz. Uygun fiyatlarla dizayn edilmiş mağazamız gurme Bursalılara hitap edecek seviyede. Bursa'nın en iyi mağazası burası olacağı konusunda iddialıyız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi CarrefourSA Bursa'da Yeni Hiper Market Açtı - Son Dakika

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