Çarşamba'da Sel, Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Çarşamba'da Sel, Tarımı Vurdu

Çarşamba\'da Sel, Tarımı Vurdu
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağışlar tarım arazilerini sular altında bıraktı. Üreticiler zor durumda.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından tarım arazileri ve fındık bahçeleri yeniden sular altında kaldı. 17 gün arayla ikinci kez yaşanan sel, hasat dönemindeki üreticileri ve bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerini de olumsuz etkiledi. Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yaşanan tablonun üretici açısından ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirterek, "Afetler her zaman yaşanabilir. Ancak bölgemizin yoğun yağış alan bir coğrafya olduğu yıllardır biliniyor. Bu nedenle altyapımızı, drenaj kanallarımızı ve su tahliye sistemlerimizi bu şartlara göre hazırlamamız gerekiyor" dedi.

Çarşamba Ovası'nda hafta sonu etkili olan yoğun yağışlar, başta fındık bahçeleri olmak üzere çok sayıda tarım arazisinde su baskınlarına yol açtı. Hasat döneminin yoğun günlerinde yaşanan sel, bir yıl boyunca emek veren üreticinin ürününü tehdit ederken, fındık sezonu için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerini de olumsuz etkiledi.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, tarımsal üretime dikkat çekerek, üreticinin zor durumda kaldığını ifade etti. Yılmaz, "Üreticimiz zaten yıl boyunca büyük bir emek ve ciddi bir maliyet ortaya koyarak hasat dönemini bekliyor. Tam emeğinin karşılığını almayı beklediği bir dönemde yaşanan sel, üreticimizin bütün planlarını altüst ediyor. Bahçelerde ve tarım arazilerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Suyun altında kalan, nemden ve çamurdan etkilenen fındığın kalitesi de doğal olarak zarar görebiliyor" diye konuştu.

Yılmaz, yaşanan zararın yalnızca üreticiyle sınırlı kalmayacağına dikkat çekerek, fındıkta meydana gelecek kalite ve ürün kaybının Çarşamba ekonomisinden başlayarak fındık alım-satımı yapan tüccarları, esnafı, sanayicileri ve tüm ticaret zincirini etkileyebileceğini söyledi. Özellikle çürüyen, kalite kaybına uğrayan veya kullanılamaz hale gelen fındığın ekonomik kaybı büyüteceğini belirten Yılmaz, "Üretimde yaşanan her kayıp, fındığın ticaretinden sanayisine kadar uzanan zincirin tamamına yansıyor. Dolayısıyla bu tablo sadece bir tarımsal zarar değil; Çarşamba'nın, bölgenin ve ülke ekonomisinin de etkileneceği bir süreçtir" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Afetler her zaman yaşanabilir. Ancak bölgemizin yoğun yağış alan bir coğrafya olduğu yıllardır biliniyor. Bu nedenle altyapımızı, drenaj kanallarımızı ve su tahliye sistemlerimizi bu şartlara göre hazırlamamız gerekiyor. Aynı bölgelerde kısa aralıklarla tekrar tekrar sel yaşanıyorsa tedbirlerin konuşulması gerekiyor. İlgili kurumlarımızın sahayı birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Çarşamba'da tarım demek binlerce ailenin geçimi demek. Üreticinin, esnafın ve sanayicinin yaşadığı her kayıp bölge ekonomisini etkiliyor. Bunun için merkezi idare, yerel yönetimler ve ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışması büyük önem taşıyor" ifadelerini kulandı.

Sel nedeniyle zarar gören üreticilerin durumunun hızlı bir şekilde tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Kazım Yılmaz, devletin mağduriyetin giderilmesi noktasında üreticinin yanında olması gerektiğini söyledi. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetin takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, selden etkilenen tüm üreticilere ve mevsimlik tarım işçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Ekonomi, Samsun, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çarşamba'da Sel, Tarımı Vurdu - Son Dakika

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