Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları 46. Yeşil Bursa Rallisi için hazır

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı olan 46. Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda iki gün boyunca 10 özel etabın geçilmesinden oluşacak rallide aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Oğuz Gürsel Ralli Kupası için de puanlar peşinde koşacak.

27 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Trafik Eğitim Pisti'nde gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak olan rallide ilk gün, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da Bursaspor Stadı Otoparkı'nda yer alan servis alanından başlayacak. Ekipler Delice, Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 19.00'da ilk günü tamamlamış olacaklar ve 29 Mayıs Pazar sabahı ise Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15'te Bursa Hotel önünde düzenlenecek olan finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi tamamlanmış olacaklar.

Bu yıla başarılı bir başlangıç yapan Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotları Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonası'nın ilk 3 sırasını kapatmış durumda. Castrol Ford Team Türkiye'nin, ülkemize geçtiğimiz yıl Avrupa Ralli Kupası 'Gençler' ve 'İki Çeker' Şampiyonluklarını kazandıran 1999 doğumlu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, Ford Fiesta R5 koltuğunda ilk yarışında Bodrum Rallisi'nde "Genç Pilotlar" sınıfının liderliğini elde etmişti. 1999 doğumlu Efehan Yazıcı ise co-pilotu Güray Akgün ile birlikte Ford Fiesta Rally4'nin koltuğunda çıktığı ilk yarışında Genc Pilotlar klasmanında ikinci sırayı alırken, 1998 doğumlu Can Sarıhan ise co-pilotu Sevi Akal ile birlikte Fiesta R2T ile Genç Pilotlar klasmanında üçüncü yer alıyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Türk ralli sporunda genç yıldızları desteklemek hedefiyle geçtiğimiz yıl pilot kadrosunu büyük oranda yenileyerek ve daha da gençleşmiş ve 22 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç ralli takımı konumuna bulunuyor

Castrol Ford Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotu ve Redbull sporcusu Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener bu yıl, Ford Fiesta R5'in koltuğunda mücadele ediyor. Hem Türkiye Ralli Şampiyonası hem de Avrupa Ralli Kupası'nı takip eden genç pilot Ali Türkkan ve co-pilot Burak Erdener, 46. Yeşil Bursa Rallisi'nde zirve mücadelesi verecekler. Bu yıl Bodrum Rallisi'nde Fiesta R5 ile 4 çeker bir ralli otomobilinin koltuğuna ilk defa oturan Ali Türkkan yarışı podyumda bitirerek iddialı bir başlangıç yapmıştı. Pilotluk kariyerine pist yarışları ile başlayan Ali Türkkan iddalı olduğu asfalt zeminde koşulacak Yeşil Bursa Rallisi'nde zirve mücadelesine ortak olmak istiyor.

Ümitcan Özdemir ile Batuhan Memişyazıcı ikilisi yeniden zirveye ortak olmak için start alacak

Son yıllarda 2 çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 4 çeker Fiesta R5 ile yarışmaya devam edecekler. Geçtiğimiz yıl sezonun son iki yarışını kazanarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nın artık en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteren genç pilot, bu yıl ilk yarış olan Bodrum Rallisi'nde yarışın yangın sebebiyle yarıda kalması sebebiyle ancak 5'inci sırada finişe gelebilmişti. Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı 46. Yeşil Bursa Rallisi'nde tekrardan zirveye ortak olmak için start alacak.

1999 doğumlu Efehan Yazıcı ise co-pilotu Güray Akgün ile birlikte Ford Fiesta Rally4'nin koltuğunda yarışacak. Türk ralli sporuna genç yetenekler kazandırmak hedefiyle başlatılan "Drive to the Future" projesi kapsamında ralli sporuyla tanışan Yazıcı, 2022 Türkiye Ralli Markalar Şampiyonası yolunda takıma değerli puanlar kazandırmak için yarışacak. Drive to the Future projesiyle ralli sporuna başlayan diğer bir genç pilotumuz 1998 doğumlu Can Sarıhan ise co-pilotu Sevi Akal ile birlikte Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. "Gençler" ve "İki çeker" sınıfında yarışan genç pilotlar Efehan Yazıcı ve Can Sarıhan'ın hedefi bu yarışta asfalt zemindeki tecrübelerini arttırarak, tempolarını daha da yükseltmek olacak.

Performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası olan Ford ile yarışan 4 ekip haricinde amatör ve genç pilotlardan oluşan toplamda 20 ekip Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında Yeşil Bursa Rallisi'nde Ford Fiesta'larıyla start alacak. Ford markası performansı, sağlamlığı ve ralli sporundaki köklü geçmişi ile bu yarışta da kayıt listesinde en çok tercih edilen otomobil markası konumunda bulunuyor.

Şampiyon pilot Murat Bostancı genç pilotlara yol gösterecek

Castrol Ford Team Türkiye'nin şampiyon pilotu Murat Bostancı bu yıl özelinde pilot koltuğundan, pilot koçluğu koltuğuna geçiş yaptı. Bostancı, bu yıl da takımın genç pilotlarının gelişimi için onlarla yakın bir çalışma içerisinde olacak. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışacak. Takımın ilk gününden beri takım direktörlüğünü yapan Serdar Bostancı da yine takımın başında olacak.