Castrol Ford Team Türkiye, WRC'de Üçüncülük Aldı

Castrol Ford Team Türkiye, WRC\'de Üçüncülük Aldı
20.10.2025 11:17
Ali Türkkan ve Oytun Albayrak, Almanya'da üçüncü olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonu Junior klasmanda üçüncülükle tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Castrol Ford Team Türkiye takım pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Almanya, Avusturya ve Çekya'da düzenlenen Orta Avrupa Rallisi'nin son gününün final etabında yaşadıkları talihsiz kazaya rağmen üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenen ve toplam 18 özel etapta yarışılan Orta Avrupa Rallisi'nde, üç gün boyunca ralli dünyasından ekipler mücadele etti.

Asfalt zeminli etaplardaki performansıyla tanınan Türkkan ise bu avantajını Orta Avrupa Rallisi'nde de kullandı. Türkkan ve Albayrak ikilisi, yarışın başından final etaplarına kadar sergiledikleri performans ile ralli severlerin dikkatini çekti.

Haziran ayında Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Rallisi'nde birinci olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir klasmanda yarış kazanan ilk Türk ekip olma başarısını gösteren Castrol Ford Team Türkiye ekibi, ağustos ayında da Finlandiya Rallisi'nde üçüncü olarak podyuma çıktı. Ali Türkkan, Junior WRC'de geçen yıl da üçüncülük başarısını Türkiye'ye kazandırdı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından, Dünya Ralli Şampiyonası'na yeni pilotlar kazandırmak amacıyla düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası, şubat ayında İsveç Rallisi ile başladı ve Orta Avrupa Rallisi ile sona erdi.

Orta Avrupa Rallisi, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen 29 yaş altındaki pilotların yarıştığı Dünya Gençler Ralli Şampiyonası olan Junior WRC'nin de final yarışı oldu.

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladık"

Açıklamada görüşlerine ye verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Pilotu Ali Türkkan, Castrol Ford Team Türkiye olarak sezon boyunca bu yarışın her etabında şampiyonluk hedefiyle ter döktüklerini belirtti.

Türkkan, Junior WRC klasmanında, çok iyi hazırlandıkları ve güçlü rakiplerle mücadele ettikleri yarışta ilk andan itibaren Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Orta Avrupa Rallisi'nde limitleri zorlayan bir mücadele verdiklerinin altını çizen Türkkan, "Şampiyonluğun sürekli el değiştirdiği son yarışın son etaplarında şampiyonluk için maksimum riski almak gerekiyordu. Bunun sonucunda 17'nci etapta kaygan bir virajda yaşadığımız talihsiz bir kaza ile yarıştan çekilmek zorunda kaldık. Buna rağmen ülkemize üçüncülük kupasıyla döndüğümüz için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yıl elimizden son anda kaçırdığımız şampiyonluğu gelecek sezon yakalama hedefiyle çalışacağız. Bize inanan, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

