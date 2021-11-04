Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 koyun+1 koç projesi kapsamında hayvanların yerinde tespitlerinin yapıldığı bildirildi.
Veteriner Hekimleri ve Zooteknistleri tarafından 15 koyun+1 koç projesi kapsamında hayvanların yerinde tespiti ile birlikte çiftçilerle görüşmeler ve bilgilendirmeler yapıldığı ifade eden Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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