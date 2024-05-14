Çavdarhisar'da 90 Bin Dekar Arazinin Toplulaştırma İşlemleri Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çavdarhisar'da 90 Bin Dekar Arazinin Toplulaştırma İşlemleri Başlıyor

Çavdarhisar\'da 90 Bin Dekar Arazinin Toplulaştırma İşlemleri Başlıyor

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çavdarhisar ilçesinde 90 bin dekar arazinin daha toplulaştırma işlemlerine başlanacağını duyurdu. İl Başkanı Önsay, 13 köyde gerçekleştirilecek toplulaştırma işinin bedeli olan 52 Milyon 944 bin 167 TL'lik sözleşmenin imzalandığını belirtti.

14.05.2024 12:22
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çavdarhisar ilçesinde 90 bin dekar arazinin daha toplulaştırma işlemlerine başlanacağını duyurdu.

Avşar, Barağı, Cereller, Çamköy, Demiroluk, Efeler, Gökağaç, Hacımahmut, Kemaller, Susuzkaya, Yağdiğin, Yeşildere ve Yukarı köyleri arazilerinde gerçekleştirilecek 2.etap toplulaştırma işinde firma ile 52 Milyon 944 bin 167 TL bedelli sözleşme imzalandığını söyleyen İl Başkanı Mustafa Önsay, "13 köyümüzün arazilerinde gerçekleştirilecek toplulaştırma Çavdarhisar'ımıza ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çavdarhisar'da 90 Bin Dekar Arazinin Toplulaştırma İşlemleri Başlıyor - Son Dakika
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