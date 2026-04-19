Çay Taban Fiyatı ve Destekleme Talebi

19.04.2026 22:23
Of Ziraat Odası Başkanı Saral, çay fiyatlarının en az 35 TL ve 3 TL destekleme bekliyor.

Trabzon'un Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, artan maliyetler karşısında üreticinin ayakta kalabilmesi için fiyat ve desteklemenin ayrı ayrı açıklanmasını istedi. Saral, "Çay fiyatına en az 35 TL taban fiyat ve 3 TL destekleme verilmelidir" dedi.

Of Ziraat Odası Başkanı Berkant Saral, yaklaşan sezon öncesinde üreticilerin beklentilerini paylaşarak, artan maliyetler karşısında çay üretiminin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini ifade etti. Saral, kilogram başına 35 TL taban fiyat ve buna ek olarak 3 TL destekleme verilmesi gerektiğini belirterek, üreticinin eline geçecek toplam rakamın en az 38 TL olması gerektiğini dile getirdi.

Destekleme ödemesi çiftçiyi rahatlatıyor

Saral, çaya verilen desteklemenin halk arasında "artı para" olarak bilindiğini hatırlatarak, bu ödemenin zamanlamasının da büyük önem taşıdığını ifade etti. Destekleme ödemelerinin her yıl gübre alım dönemine denk geldiğini belirten Saral, bu sayede üreticinin ekonomik olarak bir nebze nefes aldığını söyledi. Desteklemenin özellikle gübre temininde çiftçinin elini rahatlattığını belirten Saral, kredi kartı borçları ve diğer gider kalemleri üzerindeki baskının bu ödemelerle hafiflediğini dile getirdi. Bu sistemin devam etmesinin üretici açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Saral, gübre fiyatları başta olmak üzere işçilik giderleri, hasat ekipmanları ve nakliye masraflarındaki yükselişin üreticiyi ekonomik olarak zorladığını ifade etti. Çayın bölge için tek geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Saral, mevcut ekonomik şartlarla üretimin sürdürülebilirliğinin risk altına girdiğini belirtti.

Desteklemenin taban fiyata dahil edilmesi sorun oluşturuyor

Desteklemenin taban fiyat içine dahil edilerek açıklanmasının geçmişte çeşitli sorunlara yol açtığını söyleyen Saral, "Bu uygulama özel sektör alımlarında kayıt dışılığı artırıyor. Ürünlerin tamamının borsalara tescil edilmemesine neden oluyor. Kamuda stopaj kaybı oluşturuyor. Gerçek rekoltenin tespit edilmesi zorlaşıyor. Arz-talep dengesini bozuyor. Gelecek yıllar için sağlıklı planlama yapılmasını engelliyor" diye konuştu.

Çiftçilerin talepleri takip ediliyor

Bölgedeki ziraat odalarının üreticilerin sesi olmaya devam ettiğini belirten Saral, taleplerin ilgili bakanlık nezdinde iletildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. Saral, "Bakanlık nezdinde, temsiliyet ve yetki noktasında bütün dinamiklerle bölge Ziraat Odaları Başkanlıkları olarak çiftçilerimizin taleplerini kıymetli yetkililerimize ilettik ve takibini sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Tüm şehir hazır Erzurumspor Süper Lig’e çıkmak için saatleri sayıyor Tüm şehir hazır! Erzurumspor Süper Lig'e çıkmak için saatleri sayıyor
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı Bu paylaşımı bakın kim yapmış Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not

22:02
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı
Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
21:52
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia
21:39
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
Galatasaray derbisine gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarına uyarı
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
