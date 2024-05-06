Çay toplama motorlarına benzin yasağı devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çay toplama motorlarına benzin yasağı devam ediyor

Çay toplama motorlarına benzin yasağı devam ediyor

Çay bitkisinin üzerinde egzoz gazı bıraktığı ve çay kalitesini düşürdüğü gerekçesiyle benzinle çalışan çay toplama motorları bu yıl da yasaklandı. Doğu Karadeniz'de işçi bulunamadığı için yaygınlaşan çay toplama motorları, şarjlı akülerle çalışanları tercih edilse de bazı üreticiler benzinli motorları tercih etmişti. ÇAYKUR, üreticilere yaptığı uyarıda, benzinli motorla yaş çay toplamanın yasak olduğunu hatırlatarak, tespit edilen üreticilerin üreticiliğinin askıya alınacağını bildirdi.

06.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:46
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Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinin üzerinde egzoz gazı bıraktığı ve çayda kaliteyi düşürdüğü gerekçesiyle bu yıl da kullanımı yasaklandı.

Doğu Karadeniz'de Covid-19 salgını nedeniyle işçi bulunamadığından çay toplama motorları yaygın olmaya başlamıştı. Çay toplama işlemi gerçekleştiren bu motorların şarjlı aküler ile çalışanları daha çok tercih edilse de bazı üreticiler benzin ile çalışanları tercih etmişti. 2020 yılında ÇAYKUR üreticilerini uyararak "Benzinle çalışan çay toplama makineleri çay bitkisi üzerinde egzoz gazı bırakıyor" denilerek bu motorlar yasaklanmıştı.

ÇAYKUR bu yıl da aynı uyarısını tazeledi. Ancak ÇAYKUR bu kez sadece yasak olduğunu hatırlatmadı, üreticilerin üreticiliğinin askıya alınacağını yani toplanan yaş çayın ÇAYKUR tarafından satın alınmayacağını dile getirildi. Üreticilere kısa mesaj (SMS) gönderen ÇAYKUR, uyarısında "Kurumumuzca benzinli motorla yaş çay toplamak yasaklanmıştır. Tespiti halinde benzinli motor kullanan üreticinin üreticiliği askıya alınacaktır" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çay toplama motorlarına benzin yasağı devam ediyor - Son Dakika

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