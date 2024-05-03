Çay Üreticileri, 1. Sürgün Yaş Çay Kampanyasının Açılmasını Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çay Üreticileri, 1. Sürgün Yaş Çay Kampanyasının Açılmasını Bekliyor

Çay Üreticileri, 1. Sürgün Yaş Çay Kampanyasının Açılmasını Bekliyor

Yaklaşan çay sezonu öncesinde çay üreticileri ve özel sektör temsilcileri, 1. Sürgün yaş çay kampanyasının açılması için hazırlıklarını tamamladı. Çay tarım arazisinde gerekli budamayı yapmayan üreticiler, ÇAYKUR'a ait fabrika ve çay alım yerlerinde çay satamayacak. Özel sektör temsilcileri, vatandaşın kendi çayını toplaması gerektiğini ve bu sayede çay kalitesinin artacağını vurguladı. Ayrıca, özel sektörün peşin para ile çay almasının üreticiyi ve özel sektörü mağdur ettiği belirtildi.

03.05.2024 09:25
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Yaklaşan çay sezonu öncesinde üreticiler 1. Sürgün yaş çay kampanyasının açılması için artık gün saymaya başladı. Her an açılması beklenen yaş çay kampanyası öncesi üreticiler gibi özel sektör temsilcileri de hazırlıklılarını tamamladı. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da çay tarım arazisinde gerekli budamayı yapmayan çay üreticileri Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) ait fabrika ve çay alım yerlerinde çay satamayacak. Geçtiğimiz yıllarda yaş çay fiyatında özel sektörün ÇAYKUR ile yarışmasından dolayı üreticilerin özel sektöre olan güveni de arttı. Bu nedenle bazı çay üreticileri çayını özel sektöre satma düşüncesiyle budama gerçekleştirmedi.

Özel sektör çay fabrikası sahibi Resul Okumuş, vatandaşın kendi çayını kendisinin toplaması gerektiğini, bu sayede hem çayda kalitenin artacağını hem de elde edilen gelirin Rize'de kalacağını vurguladı. Okumuş "Vatandaşın kendi çayını kendisi toplaması lazım. 1. sürgünde çay nasıl toplanırsa devamı da öyle geliyor. Mayıs ayında gelen çay kendini muhafaza edebiliyor. Çayı yavaş yavaş izdiham yaşatmadan toplarsak diğer sürgünlerde de aynı devam eder. Çay toplamayla ilgili yeni makineler var. İnsanlardan isteğimiz şu, bölgemizi zenginleştirmek istiyorsak buradan dışarıya para çıkmasına izin vermeyelim. Çayımızı kendimiz, kaliteli toplayarak paramız burada kalmasını sağlayalım. Artık kendi kendine yetmemiz gerekiyor. Bizim burada çay üretimimiz var. Bizim burada çay üretimimiz olmasa çayı insanımız 600 liradan aşağıya içemezdi" dedi.

"Eskiden peşin para yoktu"

Son yıllarda özel sektörün peşin para ile çay almasının hem üreticiyi hem de özel sektör temsilcilerini mağdur ettiğini dile getiren Okumuş "Çay eskiden beyaz peynirle aynı fiyattaydı. Şimdi beyaz peynir 350 lira civarlarında oldu. Çay hala daha 150 liranın üzerine çıkamadı. Faizlerin çok yüksek olması, borçlanmanın sıkıntılı olması insanları üretimde geriye alacak. Bu belki de ÇAYKUR'un daha fazla çay almasını sağlayacak. Yaş çayın peşin alım fiyatlarının düşmesine neden olacak. Biz esasında çayı 5 ayda alıp 12 ayda satıyoruz. Vatandaş bu çayı 6. aydan 4. aya kadar vade suretiyle alırsa hem devamlı bir gelir elde edilir hem de fabrikaların üzerine finansal yük binmez. Eskiden peşin para yoktu. Her zaman vade ile alınıyordu. Vatandaşın kaybı fazla olmuyordu. Şu anda peşin para yüzünden az parayla alınıyor. Hem sanayiciyi mağdur ediyor. Hem çiftçiyi mağdur ediyor. Yeni bir çay düzeni kurmak gerekiyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çay Üreticileri, 1. Sürgün Yaş Çay Kampanyasının Açılmasını Bekliyor - Son Dakika

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