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Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun - Son Dakika

Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun

28.01.2022 09:35
Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun

Dünyada çay bahçelerinin tamamına kar yağan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bunun Türk çayı için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Dünyada çay bahçelerinin tamamına kar yağan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, bunun Türk çayı için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışının tarıma katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğunu belirten Paliç, karın fazla yağması ve yerde kalma süresinin artmasının çay tarımı üzerinde olumlu etkisi olduğunu vurguladı.

Kar yağışlarının çay için velinimet olduğunu dile getiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, "Çay bahçelerinin üzerinin tamamında dünyada kar yağan sadece bizim çayımız. Kar yağdığı için çayımızda herhangi bir böceklenme olmuyor. Bundan dolayı çayda herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmıyor. Dünyada bir tek bizde böyle. Başka bir yerde bu durum yok. Böyle bir avantajımız var. Bunun kıymetini bilerek iyi anlatmamız gerekiyor. Kar yağışının topraklarımıza faydası olmuştur. Her yıl yağıyor fakat bu yıl daha fazla yağdığı için çaya katkısı olacaktır" dedi.

Çay üreticilerine gübreleme konusunda da tavsiyelerde bulunan Paliç "Çaylıklara haddinden fazla gübre atıyoruz. Çok fazla gübre atmamızın bize faydası yok. Mayıs çayında çaylarımız gübresiz veriyor. Birinci çayda gübre farkı çok azdır. Ama ikinci ve üçüncü çayda gübre farkı vardır. Gübremizi az ve mümkünse Mayıs çayından sonra verelim. Dibinden budama yaptığımız yerleri mutlaka çapalayalım. Toprağa çayın ve gübrenin nüfuz edebilmesi için bunu yapmamız lazım. Gübreyi dönüm başı 60-70 kilo vuralım. Engebeli yerlerde 80 kilo olabilir. Çaya fazla gübre vurmanın faydası yoktur" diye konuştu. - RİZE

Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun
Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun
Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun
Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun
Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun

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Türkiye, Rize, Çay, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çay üreticileri çaya kar yağmasından memnun - Son Dakika Ekonomi


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