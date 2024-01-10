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Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü: Maden kapanışı gündemimizden çıktı - Son Dakika
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Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü: Maden kapanışı gündemimizden çıktı

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, maden cevherinin azalmasından dolayı Çayeli Bakır'ın madeninin kapanma konusunun yeni bir cevher bulunduğundan ötürü kaldırdıklarını ifade etti. Güreşçi, ayrıca yeni bir cevher bulma ihtimali için arama programı başlatacaklarını da belirtti.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü: Maden kapanışı gündemimizden çıktı
10.01.2024 - 12:10,
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Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, 800 bin ton ham cevherin yer altından çıkartılarak işlendiğini belirterek, "3 yıl önce şöyle bir karar verdik. Bu maden kapanışa doğru yaklaşıyor. Gerçek potansiyeli bu mudur diye. Aramada eksikliğimiz var mı, yeni bir şey bulma ihtimalimiz var mı diye düşündük. Bütün çalışmaları tekrardan yaptık. Uygulamadığımız birkaç tekniği uyguladık ve bir cevherleşme tespit ettik" dedi.

Çayeli Bakır İşletmeleri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü' nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, maden cevherinin azalmasından dolayı Çayeli Bakır'ın madeninin kapanma konusunun yeni bir cevher bulunduğundan ötürü kaldırdıklarını ifade etti.

2023 yılını bir kaza yaşamadan atlattıklarını belirten Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, "Herhangi bir arkadaşımızın doktora gidip rapor almasını gerektirecek bir kaza yaşamadık. Çevresel bir olay veya kaza yaşamadık. Bununla birlikte 800 bin ton ham cevher yer altından çıkardık ve işledik. Rize limanından ihraç ettik. Maden kapanış konusunu şu anda gündemimizden çıkarttık. 3 yıl önce şöyle bir karar verdik. Bu maden kapanışa doğru yaklaşıyor. Gerçek potansiyeli bu mudur diye. Aramada eksikliğimiz var mı, yeni bir şey bulma ihtimalimiz var mı diye düşündük. Bütün çalışmaları tekrardan yaptık. Uygulamadığımız birkaç tekniği uyguladık ve bir cevherleşme tespit ettik. Mevcut madenimizin 300 metre güneyinde bulduk. 2020 yılında sondajlara başlamıştık. Sondajlar olumlu gitti. Şu anda Çayeli Bakır'ın ömrünü biraz daha uzatacak bir cevher kütlesi bulmuş durumdayız. Bu cevher kütlesi Çayeli Bakır'ın toplam kütlesine oranla küçük kalıyor. Çayeli Bakır'ın toplam kütlesi 30 milyon tonluk bir cevher kütlesiydi. Bu bulduğumuz 3 milyon tonluk bir cevher kütlesi. Fakat madenin rezervinin azalmış olması sebebiyle bu bizim için büyük bir bulgu. Şu anda sondajlarımız devam ediyor. Bunun biraz daha büyüyeceğini umut ediyoruz. Madenin kapanış konusu gündemimizden çıkmış durumda. Biz kazasız emniyetli bir şekilde topluma katkı vermeye devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arama programı başlatmayı düşünüyoruz"

Cevher arama programı başlatacaklarını ifade eden Güreşçi, "Net bir şekilde söyleyebilirim altın yok diyebiliriz. Bin tonda bir olabilir. Çok az bir miktar. Madenin hemen 300 metre yakınında sondaj yapıyoruz. Önümüzdeki sene Çayeli Bakır'ı merkez kabul edersek 200-250 kilometre yarıçap içerisinde arama programı başlatmayı düşünüyoruz. Şu anda tesisin kapasitesinin yüzde 50'sini kullanıyoruz. Çayeli Bakır eskiden yılda 1 milyon 200 bin ton üreten bir şirketti. Biz şu anda o sayıların yarısını üretebiliyoruz. Bu tesisi kullanımını arttırmak için madenin civarında arama yapacağız. Eğer bulursak yatırım yapacağız ve o cevheri Çayeli'ne taşımayı düşünüyoruz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü: Maden kapanışı gündemimizden çıktı - Son Dakika


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