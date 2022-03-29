ÇAYKUR'da 630 mevsimlik işçi kadrosu için 33 bin 929 kişi başvurdu - Son Dakika

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki 49 çay fabrikasında mevsimlik olarak çalışacak 630 işçi arasına girmek için 33 bin 929 başvuru yaptı.

ÇAYKUR 2022 yılından itibaren çalışmak üzere mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Fabrikalara alınacak işçiler ise İŞKUR üzerinden yapılan başvurular neticesinde noter kurası ile canlı yayında belirlendi. Çalışmak isteyen talihliler, çalışmak istedikleri fabrikaları seçerek kuraya girmeye hak kazanırken, başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin'de toplamda 49 çay fabrikasında 630 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için 33 bin 929 kişi başvuruda bulundu.

Pandemi koşulları gereği kuranın çekildiği Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'na adaylar alınmadı. - RİZE