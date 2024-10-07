ÇAYKUR'dan Üçüncü Sürgün Yaş Çay Alımı Duyurusu

Ekonomi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üçüncü sürgün yaş çay alımının 20 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin alın teri olan yaş çay ürünlerine sahip çıkılacağının her fırsatta dile getirildiği vurgulandı.

Üçüncü sürgün yaş çay döneminde kotanın dekar başına 750 kilogram yapıldığı belirtilerek, üreticilere beklentilerin üzerinde bir alım garantisi sunulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, yaş çayda belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde 20 Ekim Pazar gününe kadar alımların devam edeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alımların fabrikalarımızda veya fabrikalarımız tarafından belirlenecek noktada yapılacağını duyuruyoruz. 2024 yılı yaş çay sezonunu bu şekilde siz değerli üreticilerimizle birlikte el ele ve birlik içerisinde selametle nihayete erdirecek ve ÇAYKUR olarak sizler için her daim güvence olduğumuzu bu yıl da ortaya koymuş olacağız."