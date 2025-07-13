ÇAYKUR'dan Yeni Çay Ürünleri Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR'dan Yeni Çay Ürünleri Müjdesi

ÇAYKUR\'dan Yeni Çay Ürünleri Müjdesi
13.07.2025 11:21
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ÇAYKUR, mavi yemişli çay çeşitleri ve yeni ürünlerle çay üretimini genişletecek.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mavi yemişli siyah çay ve mavi yemişli beyaz çay şeklinde farklı ürünler çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

Alim, AA muhabirine, ikinci sürgün kampanyasını, üreticilerin daha rahat olması, acele etmeden hasat yapabilmesi amacıyla erken açtıklarını belirtti.

Mayıs 2024'te birinci sürgünde 210 bin ton yaş çay aldıklarını ifade eden Alim, "Bu yıl aynı dönemde 233 bin ton yaş çay aldık. İkinci sürgünde de üreticilerimizin elinde ne kadar çay varsa hepsini almaya talipliyiz." diye konuştu.

Alim, üreticilerden çay hasadında acele etmemelerini isteyerek, şöyle devam etti:

"Günlük verilen limitler doğrultusunda dikkatli ve sağlıklı bir şekilde hasat yapılmasını istiyoruz. Çayın tamamını alacağımızı açık açık söylüyoruz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Yeter ki üreticilerimiz toplamada acele etmesin. Günlük limitlerle bize çayı satmaları durumunda tamamını alacağız. Çayı da kaliteli bir şekilde işlemek istiyoruz. Her türlü üreticimizin yanındayız. Sağlıklı bir ikinci sürgün dönemi geçirmek istiyoruz."

Çayın kaliteli olmasını istediklerinin altını çizen Alim, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticilerimiz de bunun farkında. Hasat döneminde çayda ot, yabancı madde olmadan, dikkatle yapılmış bir hasat istiyoruz. Çayımızı dünyanın her yerinde daha sağlıklı ve herkesin talep edeceği bir ürün haline getirmek için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Bu değer ve kalite her geçen gün daha da ileriye gidecek. Tek derdimiz Türk çayını ülkemizde ve dünyada bilinir ve tek lider olarak göstermek. Çay bu bölge için her şey demek."

"Çay, ileride çok daha farklı ürünlerle karşımıza çıkacak"

Alim, çayın her şeyini değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çay atıklarından elde edilen ekstrakt, pelet ve kozmetik gibi ürünlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Çay, ileride çok daha farklı ürünlerle karşımıza çıkacak. Çay tohumu yağı, yanık kremi gibi ürünlerin çalışmaları devam ediyor. Cocopeat diye farklı bir ürün var. Tarımda altlık, topraksız tarım olan yerlerde değerlendiriliyor. Bizim de Çaykopit adı altında çalışmalarımız devam ediyor. Hem üniversitemiz hem biz, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Oradan da farklı sonuçlar elde edeceğiz. Toprak olmayan yerlerde altlık olarak kullanılıyor ve orada farklı ürünler elde edilebiliyor. Çaykopit'in her türlü üretim ve patent hakkını aldık ve değerlendirdik."

ÇAYKUR olarak ürün yelpazesini genişletmeye devam ettiklerini anlatan Alim, "MOD" serisi adı altında bitkisel çay ürünlerinin ise hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Alim, bölgede likapa ve yaban mersini gibi adlarla da bilinen mavi yemişten hazırlanan yeni ürünlerin piyasaya sunulacağını belirterek, "Mavi yemişli siyah çay ve mavi yemişli beyaz çay şeklinde farklı bir ürün çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Geçen yıl 186 kilogram beyaz çay aldıklarını ifade eden Alim, "Tamamı satıldı, yok satıyoruz. Üreticilerimiz geçen yıl pek rağbet göstermedi. Bu yıl ise şimdiye kadar yaklaşık 70-80 kilogram beyaz çay tomurcuğu aldık. Yıl sonuna kadar bu rakam 300 kilogramı geçer diye tahmin ediyorum. Beyaz çayın kilosu 6 bin lira. Talep var, üreticilerimiz kolaylıkla toplayabilir. Çok güzel bir gelir. Bu yıl üreticilerimizden daha çok toplayıp satmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çaykur, Üretim, Yaşam, Tarım, Çay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'dan Yeni Çay Ürünleri Müjdesi - Son Dakika

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