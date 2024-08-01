ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarını serbest bırakıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarını serbest bırakıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini duyurdu.

01.08.2024 15:25
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.

ÇAYKUR'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarını serbest bırakıyor - Son Dakika

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