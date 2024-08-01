Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ikinci sürgün alımlarının yarından itibaren serbest alım olarak devam edeceğini bildirdi.
ÇAYKUR'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"2024 yılı ikinci sürgün dönemi yaş çay alımları, 1 Ağustos 2024 Perşembe günü dekara 50 kilogram üzerinden yapılmakta olup, 2 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla alımlarımız serbest mübayaa şeklinde devam edecektir."
Son Dakika › Ekonomi › ÇAYKUR, ikinci sürgün alımlarını serbest bırakıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?