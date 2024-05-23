ÇAYKUR, Organik Çayda Yeni Uygulama Başlattı

Ekonomi

Genel Müdür Alim, 2024 çay sezonunu değerlendirdi

ÇAYKUR'dan organik çayda yeni uygulama

RİZE - ÇAYKUR organik çaya getirdiği yeni düzenleme ile 'organik olmayan çayın organikmiş gibi satılmasının' önüne geçti.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 4 Mayıs 2024'te başlayan 2024 çay sezonunu değerlendirdi. İklim şartları nedeniyle Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun olmak üzere tüm bölgelerde yüksek ve alçak rakım fark etmeksizin birlikte gelen çay fabrikalarda bir yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bu nedenle ise ÇAYKUR kontenjan uygulamasına geçti. Üreticilere dair bir çok konuya açıklık getiren Genel Müdür Alim, aynı zamanda ÇAYKUR'un organik çay konusunda gittiği yeni uygulamayı detaylandırdı.

Bu yıl tüm bölgelerde yaş çayın aynı anda gelmesiyle birlikte fabrikalarda yığılma olduğunu ve bu nedenle kontenjan uygulamasına geçildiğini kaydeden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bu yıl ilk defa çay bölgede her yerde aynı anda başladı ve halen devam ediyor. Düne kadar kontenjan uygulanmaması için kapasiteyi bayağı zorladık. Birkaç gün daha ister istemez aşırı bir yoğunluk olunca hatta alımlarımız iki katına çıkınca, 12 bin ton gibi bir stokumuz olunca dekara 50 kilo alım uygulaması başlattık. Amacımız üreticimizi daha rahat satacakları şekilde çaylarını alabilmek, rahatlıklarını öne çıkarmak. Niyetimiz üreticimizden yana olmaktı, öyle de devam ediyor. 50 kilogramlık dekar başına uygulamaz zaten kontenjanda sayılmaz. Bu şekliyle alımlarımız devam ediyor, inşallah böyle devam edecek" dedi.

Üreticileri tüm çayını almakta kararlı olduklarını ancak çayını kısa sürede bitirmek isteyen çay üreticileri nedeniyle fabrikalarda yoğunluk oluştuğunu kaydeden Alim, "ÇAYKUR olarak biz her zaman üreticimizin yanındayız. Ancak üreticimize de acele etmeden, normal rutin şartlar altında alımların devam edeceğini, her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Tabii ki bizim de kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Bunun üzerine çıkan alımlar olduğu zaman ister istemez zorlanıyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu zorluğu bile göze alaraktan hani hiçbir uygulama yapmadan devam edelim istedik ama üreticilerimiz bir cumartesi pazarda çayını bitirmeyi hedefliyor. Hepimiz aynı zamanda çay üreticisiyiz. 2 günde çayın bitmeyeceğini hepimiz biliriz. Ama normal bir şekilde devam etmesi durumunda çayın tamamını almaya kararlı olduğumuzu da söylüyoruz. Hiç kimsenin çayını dışarıya bırakmayacağımızı da söylüyoruz. Üreticimizin yanındayız, nakliyecimizin yanındayız, yükleyicinin yanındayız, herkesin yanındayız. Çay için yapılabilecek ne varsa biz kurum olarak bunları yapmaya hazırız. Hazırlıklarımızı yapmışız" dedi.

"Bu sene önceki yıllara bakıldığı zaman iyi bir fiyat aldığını gösterir"

Yaş ay taban fiyatının dolar bazında geçtiğimi yıllara göre daha fazla bir zam aldığını dile getiren Alim, "Fiyat konusunda da bazı sıkıntılar oluyor. Yıllar itibariyle bakıldığı zaman resmi olarak ben size fiyat konusunda bilgi vereyim istiyorum. Hani hep dolar bazından bahsediyoruz ya. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Mesela bu seneki artışımız dolar üzerinden bakıldığı zaman 59 sent, geçen sene 56 sent, daha önceki sene 43 sent, daha önceki sene 46 sentti. Yani bu sene önceki yıllara bakıldığı zaman fiyatlama konusunda üreticimizin daha da iyi bir fiyat aldığını gösterir" şeklinde konuştu.

"Az da verse çok da verse dekar, başı destek alacak"

Geçtiğimiz yıllarda organik çaya verilen estek kilogram başına hesaplanırken bu yıl ÇAYKUR yeni bir düzenleme ile üreticilerinin karşısına çıktı. Bundan sonra ki yıllarda desteklemeyi kilogram başına hesaplamayacak olan ÇAYKUR dekar başına hesaplayacak. Böylelikle organik olamayan çayın organikmiş gibi satılmasının önüne geçmiş olacak. Bazı iyi niyetli olmayan vatandaşların normal çayı organik çay gibi satma düşüncesine karşı yeni bir sistem geliştirildiğinin altını çizen Alim, "Üreticilerimizin hepsini kapsamasın, yani yanlış bir şekilde bir şey söylemiş olmayayım ama hani konvansiyonel alıp organik diye satmak gibi isteyen kişiler olabiliyordu. Biz dekara destek vererekten hiç kimseyi o yola yönlendirmek istemedik. Hani herkes çayını verecek. Az da verse çok da verse dekar, başı destek alacak. Bu da geçen sene verdiğimiz desteğin altında kalmayacak. Zaten bu hemen mayıs ayında belirlenmiyor. Mesela geçen sene de bunu biz 7-8 yıldır, toplanan çayın akabinde iki ay geçiyor. 2 ay sonra teşvikini ödüyoruz. Her sene böyle" dedi.