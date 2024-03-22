ÇAYKUR'un mevsimlik işçileri 'kadro' eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

ÇAYKUR'un mevsimlik işçileri 'kadro' eylemlerini sürdürüyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, Rize'de toplanarak kadro taleplerini tekrardan dile getirdi. İşçiler, verilen kadro sözlerinin tutulmasını ve haklarını istediklerini belirtti.

22.03.2024 19:16  Güncelleme: 19:19
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ÇAYKUR'un mevsimlik işçileri 'kadro' eylemlerini sürdürüyor

RİZE - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, Rize'de toplanarak kadro taleplerini tekrardan dile getirdi.

ÇAYKUR bünyesinde yılda 6 ay çalışan mevsimlik işçiler, Rize merkezde bulunan Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanarak kadro taleplerini dile getirdi. Mevsimlik işçilere verilen kadro sözünün tutulmasını istediklerini söyleyen İrfan Kısır, "Biz üçüncü kez toplanıyoruz. ÇAYKUR işçileri 10'ncu ayda işten çıkmış, şu anda da sokaktadır. Haklarını arıyorlar. Bizim işçi arkadaşlarımız var. Hastası olanlar var. Ufak tefek hastalıklar da değil. Bir arkadaşımın hastası var. O hastalık için bir cihaza bağlanması lazım. Onun da fiyatı 20 bin lira. Bunu da devlet karşılamıyor. Bu makine 20 bin lira, o işçi arkadaşım şu an ekmek alamıyor. Bu sendikaların işi sadece aidat sendikacılığı mıdır? Korona virüsü geçirdik, işçilerini sormadılar. ÇAYKUR işçisine verilen kadro sözünün tutulmasını istiyoruz. Bize o sözleri Cumhurbaşkanımız verdi. Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında 'ÇAYKUR işçilerinin sorunlarının çözülmesi için talimat verdim' dedi. Bu talimat kime verildi" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı istiyoruz"

Verilen kadro sözlerinin tutulmasını ve haklarını istediklerini dile getiren Aslı Aydede, "Üçüncü kez toplanıyoruz. Bizim problemlerimiz, verilen sözlerin tutulmamasıdır. Herkese kadro var ama ÇAYKUR'a kadro yok. Verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Mevcut parti bize söz vermiş ama sözünde durmuyor. Babalar sözünü tutar diyoruz ama tutmuyor. Biz bekliyoruz ama daha ne kadar bekleyelim. Hakkımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu hayat pahalılığında adam kışın ne yapacak"

Kışın çalışmayan işçinin zor geçinebileceğine vurgu yapan Oya Koç, "Benim ÇAYKUR bünyesinde çalışanım yok. Burada toplanılacağını da bilmiyorum ama bu insanlara hak veriyorum. ÇAYKUR işçileri yazın çalışıyorlar, kışın yok. Bu hayat pahalılığında adam kışın ne yapacak, çoluğuna çocuğuna ne yedirecek. 40 yaşını geçenleri de artık işe almıyorlar. Maalesef durum kötü. İnsanların aydınlanması lazım" dedi.

Kaynak: İHA

Çaykur, Rize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇAYKUR'un mevsimlik işçileri 'kadro' eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

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